台北公開賽》輕取同胞江穎麗 戴資穎快打晉8

2018年10月04日 15:17 中時電子報 陳筱琳 ／台北報導 ／台北報導

(15:40更新，戴資穎賽後說法)世界球后戴資穎，今天在2018 YONEX中華台北羽球公開賽女單16強賽出戰同胞江穎麗（原名江美慧），小戴沒有面臨太多麻煩，以21：11、21：8，只花22分鐘就收下8強門票。

李佳馨(左)、王齊麟(右)在中華台北羽球公開賽晉級8強。(資料照/中華羽協提供)

江穎麗目前世界排名第52，去年新加坡公開賽和戴資穎交手過一次，當時小戴直落二獲勝，這次小戴再度連下兩局獲勝，她說：「今天下場比賽也是一樣有在適應場地，球場側風比較大，這點我必須多加注意。」

昨天戴資穎的比賽比表定時間晚一小時開打，今天準時開打，她開玩笑說：「好準備多了！」明天下一場比賽戴資穎仍要面對自家人，是李佳馨和宋碩芸之間的勝方，連續兩場比賽對上同胞，和其他國際賽的經驗比較不同，小戴回應：「感覺是挺特別的，但我也很難進一步形容是怎麼特別法，彼此都好好加油吧！畢竟我們都非常專心練習，希望都有最好的表現。」

稍早混雙大會第1種子、地主組合王齊麟/李佳馨，以21：12、16：21、21：14力克香港組合麥喜俊/楊雅婷，順利晉級8強，賽後王齊麟說：「這組對手男子選手是世青男雙冠軍，兩人打法挺特別的、球質較軟，所以第1局我們主要用速度跟對手拚，第2局對手抓到我們的打法，不讓我順利擠壓他們，打起來相對彆扭些，第3局從接發開始做起，把球緩下來，再去做節奏上的變化，總算順利收下勝利。」

王齊麟和陳宏麟搭檔的男雙昨晚被安排在最後一場出賽，由於比賽時間拉長，打完已經是深夜快11點，今天混雙被安排12點開始的第一場，不到10點就要到球場準備，等於休息不到12小時就再提拍上陣，稍晚王齊麟也要續戰男雙。

另一組地主混雙組合楊博軒/吳玓蓉，同樣奮戰3局，以17：21、21：18、21：18擊退香港對手楊銘諾/吳芷柔，8強賽要和王齊麟/李佳馨爭奪4強門票。

(中時電子報)