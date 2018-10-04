政院通過自貿區配套修法 交通部：有利招商

2018年10月04日 15:31 中時 張理國

行政院今日通過《自由貿易港區設置管理條例》第29條修正草案及《國際機場園區發展條例》第35條修正草案，修法後國內外及符合設管條例的大陸地區營利事業，凡是在自由貿易港區從事準備、輔助性質活動，都可享有免徵營所稅優惠。交通部表示，修法有利招商，希望年底就能完成立法。

交通部航政司長長陳進生表示，本次修法重點，在適用對象方面，免徵營所稅的適用對象，從原先的「外國營利事業」修改為「營利事業在中華民國境內僅從事準備、輔助性質之活動」，因此國內及外國的營利事業、符合設管條例的大地區營利事業都可以適用。

至於「適用範圍」，陳進生也說，從原本「區內從事貨物儲存或簡單加工」，修法後基於稅基考量，將「簡易加工」拿掉，改為「區內從事貨物之採購、輸入、儲存或運送」，而未來從事「簡單加工」要課稅。不過，貼標、包裝、區分級別等，均納入免稅範圍。

修法後「免稅範圍」擴大，陳進生說，原本貨物銷售國外客戶100%所得稅免稅，銷售國內客戶只能在年度銷售總額10%內免稅，修法後變成無論是銷售境內或境外客戶，年度所得都免稅。

此外，陳進生也說，原稅法規定核准案件有一定期限，新法設有「過渡條款」，今年底前申請核准的案件仍適用原規定，最長可延至2021年12月31日。明年起申請核准案件都適用新修正規定。

為減免課稅衝擊，也在財政部協調下，把利潤貢獻率從12%降低為3%，並簡化利潤計算公式。陳進生表示，修法之後不僅符合國際稅約規範，也可兼顧產業發展需要，也有助於自由貿易港區發展為貨物的儲轉中心，所得貢獻率降低及明確化，也有助於招商利基。

(中時 )