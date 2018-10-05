花蓮》吉安鄉長選舉三足鼎立 無黨邱展謙打網路戰

2018年10月05日 07:02 中時 范振和

吉安鄉長參選人邱展謙頂著博士光環參選，深受矚目。（范振和攝）

「人民至上．鄉民優先」，無黨籍吉安鄉長參選人邱展謙頂著博士的光環，直接訴諸選民，有學生志工協助製作短片打科技網路戰，逐漸與國民黨提名的游淑貞、民進黨提名的鄭乾龍，形成三足鼎立之勢。

國民黨提名的游淑貞是現任縣議員、花蓮縣客家文化研究推展協會理事長，在地方耕耘多年，實力不錯；而民進黨提名的鄭乾龍，也是現任縣議員轉戰鄉長，有執政優勢；原本坊間盛傳，年底鄉長一役將是兩黨大對決局面。半路卻殺出程咬金，另一國民黨籍參選人周明宗不滿同黨民調勝出的游淑貞，執意投入選戰，恐對游較有負面的影響。

至於，無黨無派的邱展謙則是客家子弟，目前是吉安鄉客屬會理事長，經鴨子划水多時後，已獲部分客家大老認同，逐漸擺脫遭邊緣化的命運。他說，欠缺傳統樁腳，鄉民都是他的樁腳，他除了勤走18村傾聽基層心聲外，就是透過無遠弗屆的網路傳揚理念。

邱展謙專、兼任於東華大學、台灣觀光學院等多校，桃李滿天下，因而，學生一聽說他要參選，自動自發協助製作6支相關短片，陸續在個人臉書、官方line、粉絲頁發布，引起年輕族群頗大共鳴。

很多人說，台南、宜蘭是民主的聖地，教學25年的他才想透過行動證明，既然花蓮在1950年是全台第一個實施地方自治選舉的縣市，吉安鄉才是真正的民主聖地，「就因為是清貧公務人員出身，一定清白參選，沒錢就多走馬路，爭取選民認同吧！」

(中時 )