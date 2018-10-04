陸駭客回來了！美指控北京授意

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中時
諶悠文

德國之聲中文網報導，美國政府3日警告，一個名為「雲端跳躍」(cloudhopper) 的駭客組織，已經針對技術服務提供商发起數起網路攻擊，並從客戶那裡竊取數據，西方資訊安全公司指其與北京政府有關係。

美國國土安全部官員克雷布斯在聲明中表示：「這些網路威脅者仍然活躍，我們強烈鼓勵政府和行業的合作夥伴，共同努力抵禦。」

「雲端跳躍」也被稱為紅葉（Red Leaves）和APT10，安全部門發布警吿，稱其涉嫌從事網路間諜和盜竊智慧財產權等活動。此前，美國兩家著名網路安全公司的專家警告，隨著陸美貿易戰升級，大陸駭客活動激增。

不過北京當局一再否認西方資安公司指控，表示從未支持駭客攻擊。

美國資訊安全公司CrowdStrike的首席技術官阿佩羅維奇2日在華盛頓參加資安會議時表示：「我現在可以告訴你，很不幸的是，中國駭客又回來了。」

他說：「我們發現，過去一年半的駭客活動大幅增加。他們（中國駭客）是我們看到的最具主要的威脅者，攻擊美國和西歐的各個機構。」

另一家美國資訊安全公司FireEye的分析師表示，最近幾個月，他們追蹤的一些大陸駭客組織變得更加活躍。

目前得知大陸駭客鎖定資訊技術、能源、醫療保健、通信和製造產業，透過攻擊提供提供電信、技術和其他服務的服務管理的公司取得機密內容。

FireEye的高級情報經理瑞德表示，管理服務提供商（MSP）是具有吸引力的目標，因為其網路為駭客提供了連結其眾多客戶機密系統的途徑。他說：「我們已經看到有關組織透過MSP網路，將惡意軟體傳送到鎖定目標端。」

美國國土安全部宣示要協助美國公司抵擋網路攻擊，提供企業有關如何預防、識別和修復攻擊的建議。

(中時 )

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