「我在台積的3年」 網友PO兩千字揭百萬年薪背後真相

2018年10月04日 15:19 中時電子報 林毅

台積電薪水高、福利好眾所皆知，也是許多人出社會之後的目標，一名網友在PTT Tech_Job版分享了朋友在台積電南科廠待了三年的種種，揭開高年薪背後的真相，讓後進參考。

原PO一開始先談大家最care的薪水，他表示影響分紅的要素只有底薪、考績與職等，系統上也只看得到O、S、I等英文字母，網路上常常討論的S+、S-，後面加減符號是看不到的，只有直屬主管知道。

自己擔任製程，3年下來的薪水不含加班費，是第一年含簽約金有30多萬(下半年報到)，第二年則是90萬，第三年已經來到150萬，第四年就是今年，已經離職。

而一年的加班費大約落在10至20萬之間，換算下來年薪大約落在200多萬元至300萬元間。原PO表示不同課的管理都不一樣，但基本上都是「可以報加班、不能報補休」，與一般公司完全相反，同時加班不能每天不能報超過3小時，或是連續2個月超過40小時，但實際上加班一定都是爆表，超過46小時。

接著談到工時部分，每個部門、課別都有自己的值班法，但大部分人都是邊吃邊工作，工作完成沒有加班的話，通常是8:30上班，20點前離開。但製程固定要值特早或是小夜班，假如是新廠就會隨機出現大夜。依據不同的單位，特早時間從6到7點都有，平日19點下班閃人，假日則是視情況，待到20點以後，除非有小夜班支援才能在17點下班。而小夜班上班時間是15點半/16點開始，表訂下班則是凌晨12點半到2點半之間，基本上想放個完整的連假是不可能的事。

原PO接著提到，工作中最主要的壓力就是各種KPI，台積幾乎所有東西都會弄出個KPI要大家顧，就連值班收到的簡訊數量也是個KPI，設定的門檻更是讓人聽到就覺得「殺了我吧」。舉例說去年沒有達成前年設定提高一成產量的目標，只達到0.7成，那麼隔年，也就是今年要達成大前年2成5目標，主管會每個禮拜開會緊盯。

原PO表示KPI還常常「打架」，例如「PM間格要拉長但是電性要比以前更穩」、「SPC spec要tighten可是Cpk要變高」，還有「人力要精簡但工時要縮短」，說到這也讓他忍不住諷刺「台積因輪班星人的精神分裂而偉大」。

最後提到離職，原PO表示離職超難，因為有個傳說是，人員流動率就是主管的KPI，因此只要一提離職就會被各種關切，常常預告21天了都沒下文，沒人交接也不簽離職單，能拖就拖，能留就留，迫不得已才會簽字。

網友看完後也紛紛留言：「恭喜解脫」、「寫的也太真實，非常有感覺」、「台積加班500hr是常態，實際上應該都超過900hr」、「文章好有畫面啊」、「難怪功德院長說一個月有5萬」、「每天2030走，一個月20天值假日，基本就84hr起跳，能報多久真的看部門」、「人員流動率是主管KPI，真的還假的？」。

(中時電子報)