台北》楊憲宏指葉克膜不複雜是柯文哲不懂 網友笑翻

2018年10月04日 15:22 中時電子報 邱文秀

名嘴楊憲宏日前先指稱台北市長柯文哲身陷花名冊風波，昨晚又在政論節目上批柯文哲說葉克膜很複雜，「有很複雜嗎？是你在講複雜，你不懂。」(截自Youtube)

名嘴楊憲宏日前先指稱台北市長柯文哲身陷花名冊風波，昨晚又在政論節目上批柯文哲說葉克膜很複雜，「有很複雜嗎？是你在講複雜，你不懂。」並說柯不但沒有資格當醫師，也沒有資格選台北市長。網友氣到笑說「葉克膜權威不懂，名嘴最懂，笑死!」

名嘴楊憲宏學歷為台北醫學院牙醫學士、台灣大學生理學碩士、美國柏克萊加州大學公共衛生碩士。他日前爆料，台北市長柯文哲身陷花名冊風波。昨日又在政論節目《新台灣加油》表示，葛特曼的指控這麼清楚，柯文哲卻還在迴避，在那邊說葉克膜是一個非常複雜的技術。

楊憲宏說「有很複雜嗎？是你在講複雜，你不懂。」他批柯把葉克膜這麼重要的救人工具，變成移植器官或是摘取器官的作用。「這樣的人格怎麼有資格選台北市長。」

網友看完楊憲宏指控留言「葉克膜權威不懂 名嘴最懂 笑死」、「沒執業過的牙醫，說世界葉克膜權威不懂XDD」、「你也懂ECMO??楊憲宏:略懂」、「超猛 比發葉克膜論文的人還懂葉克膜」、「XDDDD資深媒體人罵台大醫師不懂葉克膜」、「嗆柯P不懂葉克膜嘖嘖」、「台灣名嘴真是世界奇葩」、「笑死了 葉克膜世界公認的權威 說他不懂ww」、「台灣到底還能多荒謬?」、「愛因斯坦其實不懂相對論」、「說柯不懂又說柯去中國教技術，都你在說啦」。

(中時電子報)