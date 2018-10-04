她不夠格！維基百科竟拒諾貝爾女桂冠入列

維基百科今年3月拒絕為新科諾貝爾物理獎得主史崔克蘭（Donna Strickland）彙編條目。（圖／shutterstock）

友善列印
中時電子報

加拿大學者史崔克蘭（Donna Strickland）2日與另兩名學者莫魯（Gérard Mourou）及亞許金（Arthur Ashkin）共同獲得2018年諾貝爾物理獎，值得注意的是史崔克蘭也是史上第三位榮獲此殊榮的女性科學家，不過這位成就非凡的學者竟然在維基百科上找不到任何資料，今日更傳出維基百科曾經拒絕為她彙編條目，還說她「不夠格」。

新科諾貝爾物理獎得主史崔克蘭（Donna Strickland）。（路透社）

周二諾貝爾委員會公布物理獎得主後，那些急著上維基百科查史崔克蘭是何許人的網民們恐怕都吃了好大一記閉門羹，因為網站上根本找不到任何有關這位女桂冠的相關資料，一直到一個半小時後，這位加拿大女學者才有了自己的專屬頁面。

不過英國「衛報」（The Guardian）3日報導指出事情並不單純，今年3月一位使用者就曾試圖為史崔克蘭建立個人資料，後續卻遭到維基百科拒絕，回絕理由竟稱「使用者建構的資料還不具備在維基百科上建立頁面的資格」。

不過周二物理獎得主公布後，維基百科又自打嘴巴，立馬更新條目。

相較之下，與史崔克蘭一同獲獎的法國科學家莫魯則是自2005年就有個人頁面。

衛報指出，維基百科長久以來存在性別不平等問題，編輯人員中僅16%為女性，那些有卓越貢獻的知名人物中也僅有17%為女性。

史崔克蘭目前任教於加拿大滑鐵盧大學物理系，她與莫魯以超短超強脈衝的研究共同獲得2018年諾貝爾獎，她也是有史以來第三位獲得物理學桂冠殊榮的女性科學家，再加上新科化學獎得主亞諾（Frances Arnold），本屆諾貝爾獎迄今為止已有兩位女性科學家獲獎，不過若回顧過往117年歷史，在可能的923個獎項中僅有50位女性得主，所占比例僅百分之五。

(中時電子報)

文章來源：Female Nobel prize winner deemed not important enough for Wikipedia entry

陸駭客回來了！美指控北京授意 蓬佩奧：樂觀協調美朝領袖會談

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。