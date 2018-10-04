她不夠格！維基百科竟拒諾貝爾女桂冠入列

2018年10月04日 15:30 中時電子報 吳映璠

加拿大學者史崔克蘭（Donna Strickland）2日與另兩名學者莫魯（Gérard Mourou）及亞許金（Arthur Ashkin）共同獲得2018年諾貝爾物理獎，值得注意的是史崔克蘭也是史上第三位榮獲此殊榮的女性科學家，不過這位成就非凡的學者竟然在維基百科上找不到任何資料，今日更傳出維基百科曾經拒絕為她彙編條目，還說她「不夠格」。

新科諾貝爾物理獎得主史崔克蘭（Donna Strickland）。（路透社）

周二諾貝爾委員會公布物理獎得主後，那些急著上維基百科查史崔克蘭是何許人的網民們恐怕都吃了好大一記閉門羹，因為網站上根本找不到任何有關這位女桂冠的相關資料，一直到一個半小時後，這位加拿大女學者才有了自己的專屬頁面。

不過英國「衛報」（The Guardian）3日報導指出事情並不單純，今年3月一位使用者就曾試圖為史崔克蘭建立個人資料，後續卻遭到維基百科拒絕，回絕理由竟稱「使用者建構的資料還不具備在維基百科上建立頁面的資格」。

不過周二物理獎得主公布後，維基百科又自打嘴巴，立馬更新條目。

相較之下，與史崔克蘭一同獲獎的法國科學家莫魯則是自2005年就有個人頁面。

衛報指出，維基百科長久以來存在性別不平等問題，編輯人員中僅16%為女性，那些有卓越貢獻的知名人物中也僅有17%為女性。

史崔克蘭目前任教於加拿大滑鐵盧大學物理系，她與莫魯以超短超強脈衝的研究共同獲得2018年諾貝爾獎，她也是有史以來第三位獲得物理學桂冠殊榮的女性科學家，再加上新科化學獎得主亞諾（Frances Arnold），本屆諾貝爾獎迄今為止已有兩位女性科學家獲獎，不過若回顧過往117年歷史，在可能的923個獎項中僅有50位女性得主，所占比例僅百分之五。

(中時電子報)