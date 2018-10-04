台中》蘇慶雲連任6屆議員為民喉舌25年、堅守職責到最後一刻

2018年10月04日 15:29 中時 陳世宗

蘇慶雲在市議會進行任內最後1次總質詢，要求市府力推「長照時間銀行」以造福社會。（陳世宗攝）

國民黨籍台中市議員蘇慶雲連任6屆議員、為民喉舌長達25年，因年底不再競選連任，4日在市議會進行任內最後1次總質詢，要求市府力推「長照時間銀行」以造福社會；議會特別送上蛋糕祝福他展開新的人生。市長林佳龍親自送花祝福氣氛溫馨，蘇慶雲則強忍住感動的淚珠，逐一向大家致謝。

原台中縣地方派系隸屬紅派的市議員蘇慶雲，服務東勢、新社、石岡及和平區，人稱「蘇爺」，擔任多屆的東勢代表及6屆議員，政治生涯近30年，這次選舉也有勝算，但決定急流勇退交棒給年輕人；由東勢上新里長王琇滿披褂上陣選議員，他的民代生涯畫上圓滿句點。

蘇慶雲今天在議事堂上最後1次總質詢，堅持監督市政到最後1分鐘，一開始即強烈要求市府力推「長照時間銀行」。

蘇慶雲指出，台灣長照發展負擔最重的是人力及財政，因應人口老年化、少子化，應該比照北歐國家推「長照時間銀行」，讓願意提供服務的志工將服務時間累積起來，以後自己或家人需要用的時候可申請長照服務來抵用，助人也自助，可減輕家庭及國家財政負擔。

主持議會的國民黨書記長李中，中場時間宣布為蘇議員送上蛋糕！市長林佳龍親自送花，在場的議員同仁也上前合照，場面溫馨感人。蘇慶雲說「感覺好溫暖，但不能流淚!」他也說「有上台就有下台，我退而不休；以後民眾有需要，一通電話來，我也會予以關心。」

蘇慶雲堅守民代職責為民喉舌到最後1刻！再三要求市府加強山城大小建設；他說自己任內爭取不少建設，市府有的不做、有的還沒完成，像東豐快速道路原本109年可完工，結果拖過4年沒有動靜，市府明年也沒編預算，真的等太久了！還有在前市長胡志強任內，他爭取山城的觀光纜車花了3000多萬元，規畫設計也被市府停掉，非常可惜。

至於他點出的一些尚未完成的建設，市長林佳龍強調「我會列管。」蘇慶雲質詢後，逐一向市府官員握手致意。

(中時 )