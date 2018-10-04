嘉義》有獎！時力「表揚」嘉義市3位議員

時代力量「表揚」嘉義市3位議員趕人獎、不在場證明獎、禮讓獎。（廖素慧攝）

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廖素慧

時代力量嘉義市東區議員參選人張志翔4日在嘉義市議會門口舉行「頒獎記者會」，表揚議員張榮藏「最佳趕人獎」、副議長郭明賓「最佳禮讓獎」、議員張敏琪「最佳不在場證明獎」；張榮藏認為「得獎靠自己夠有實力」，郭明賓則說，自己要主持議事，理當保持中立；張敏琪的手機暫停使用。

張志翔表示，他及時力成員觀察第3、4、5次臨時會各議員出席、發言、質詢等各方面表現，選出3位特殊表現的議員頒獎，並剪輯影像供大家檢視代議士是否符合民意的期待，並非要批評議員或意圖使人不當選，而是希望促進議會透明化改革。

張志翔表示，張榮藏議員多次將市長、市府官員趕出議場，理由多是官員邏輯不通、官員搶答，如此問政方式與議會文化對市政監督究竟有何幫助？郭明賓議員則老是把時間讓給其他議員質詢，也找不到書面質詢資料，究竟有沒有為民喉舌、監督市政？

張志翔說，張敏琪議員在第3、4、5次臨時會從未出現過，卻有2次議員出席燈顯示出席，但議會現場找不到她，是誰領走了出席費？

張榮藏說，趕人是要夠有實力、深入了解市政、自己本身沒有汙點，才能識破官員的步數，嚴格把關市政，且他的發言時間憑自己發揮，並未影響議會運作。

郭明賓表示，議長、副議長要主持議會，本就要保持中立客觀立場，他身為副議長理當守分際。張敏琪的手機呈現「暫停使用」的回應。

(中時 )

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