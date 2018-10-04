美女名醫外遇 綠帽老公反擊大獲全勝

2018年10月04日 15:49 中時 林偉信

蔡姓美女名醫遭同為醫師的老公陳姓男子控告，她與徐姓富商外遇發生性關係，且蔡女還懷孕前往院墮胎；民事部分蔡女、徐男遭判賠100萬元定讞，刑事部分，徐男因臉書指台大醫院禁止陳男開刀，最高法院認為徐男散布不實訊息，將他判處拘役40天、可易科罰金定讞。

陳男指控，徐男因不滿遭媒體踼爆，竟在前年9月14日於其個人臉書上寫「台大醫院已經正式禁止陳男為病患開刀」，一審判徐男無罪，但二審認定徐的言論屬於不實訊息，毀損陳的名譽，逆轉依誹謗罪改判徐男拘役40天。

徐男提上訴，否認臉書帳號是他所使用，他也沒有貶損陳的名譽，但最高法院認為，他無非就事實的審判決已明白的事項，及原審採言行認事權的適法行使，任意指摘，駁回徐的上訴、將他判處拘役40天、易科罰金定讞。

陳男另提民事求償，指他與蔡女在2009年結婚後，擔任科技公司董事長的徐男，明知蔡女是有配偶之人，卻在前年1月中旬與她發生性行為，蔡女並因此懷孕墮胎，徐男嚴重破壞婚姻和諧圓滿，須與蔡女連帶賠償他600萬元。徐男也提反訴要求陳賠償300萬元並道歉。

一審駁回陳男及徐男的請求，陳不服提上訴改求償200萬元；高院審酌蔡女與徐男的臉書對話及錄音內容，除顯示2人互相表達愛意、及蔡女到徐的住處過夜外，並有蔡女出示驗孕棒向徐男表示懷孕，徐稱願意負責要求蔡女接受流產的內容。

高院認為蔡女接受人工流產的胚胎雖未必受胎自徐男，但依相關證據內容足以認定，蔡女與徐男已踰越一般男女社交分際的親密交往且已發生性行為，共同侵害陳男的配偶身分法益，情節確屬重大，判決須連帶賠償100萬元確定。

(中時 )