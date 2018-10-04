台南》高思博新一波文宣訴求「拒絕空汙、清廉台南」

2018年10月04日 15:45 中時 曹婷婷

「拒絕空汙、清廉台南」，國民黨台南巿長參選人高思博4日推出新一波口罩文宣品，他說，入秋後，民眾明顯感覺空氣品質變差，只能靠戴口罩保護自己健康，高思博承諾，如果他當上台南市長，將制定空氣汙染物總量管制自治法規，確保市民不受空氣汙染危害。

台南是六都中空汙問題第2嚴重的城巿，去年更有高達186天呈現空氣不健康，高思博指出，民進黨廢核電卻無配套政策，火力電廠「火力全開」，讓民眾身受用「肺」發電之苦。根據中山醫學大學教授廖勇柏研究，顯示近10年來中南部沿海地帶，因肺癌、肝癌死亡的人數直線上升，台南民眾被迫身處空氣瀰漫一級致癌物的環境。

儘管行政院環保署空氣品質監測網，台南空氣指標顯示「良好」，但呼吸系統敏感的巿民朋友都能感受到入秋後，台南空氣品質明顯變差，他說，其實台南空汙還是很嚴重，但民進黨在2016年12月偷偷修改「細懸浮微粒PM2.5指標」改制推出空氣品質指標AQI，降低標準，讓過去動不動就「紫爆」的紫色等級，一口氣從大於70微克/立方公尺提高到大於150微克/立方公尺。

高思博主張，要訂立「移動汙染源管理單行法規」，讓市井小民受惠、大宗者排放成本增加，才是真正解決空汙之道，他也疾呼，要為台南找回「藍天」，追求更乾淨的空氣的生活，「鄉親呀，年底大選投票時，除了票投思博，也要記得投反空汙公投」，一起為更好的生活加油。

(中時 )