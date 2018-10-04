交大延攬海外學者開物理課 讓大一新生與大師對話

2018年10月04日 15:44 旺報 李侑珊

交大校長張懋中（中間拿旗幟者）歡迎Prof. Jan Tobochnik (右三)蒞臨交大授課。（交大提供）

交通大學首創「國際教授卓越教學計畫」，首位受邀來台開課的是美國卡拉馬朱學院自然科學類科講座教授Jan Tobochnik，他已在本學期開課，以全英語教授基礎物理課，課程主要針對大一新生所開設，盼透過國際化的環境，引領學子學習基礎科學，並透過修課與大師對話。

交大打造「國際教授卓越教學計畫」(Distinguished Visiting Professorship Program, 英文簡稱DVP)，採取全英語教學過程，課程除了針對大一新生開設，交大教師也可參與這項計畫，與國外訪問學者聯手規劃適合交大學生的教學方案，甚至共同開課，促進國際跨校、跨院系學術合作模式。

交大表示，第一名受邀來台開課的學者，則來自美國的Jan Tobochnik；Jan Tobochnik現職為美國卡拉馬朱學院自然科學類科的講座教授，是美國物理教師協會設立的奧斯特獎章（Oersted Medal）得獎者，擁有逾30年的物理教學經驗，對物理教學有顯著貢獻，曾撰寫《電腦模擬方法概論：在物理系統中的應用》、《模擬財富不均：富者為什麼越富、貧者為什麼越貧》等著作。

交大提到，Jan Tobochnik開設的基礎物理課程，涵蓋大一新生必修的「物理I」範圍，不只重視認知概念的學習、口語溝通能力的培養，更兼具實作經驗的訓練，為了掌握學生學習狀況，課程可隨時調整，以利動態性課程建構，

交大指出，基礎物理教學小組同時安排電物系教授吳建德一同授課，向Jan Tobochnik和修課學生，隨時提出必要的協調與課程支援。

(旺報 )