宜蘭》綠營10人脫黨參選 宜蘭縣黨部開鍘9人

2018年10月04日 15:51 中時 胡健森

此次宜蘭縣五合一選舉，宜蘭縣綠營脫黨參選者眾，民進黨宜蘭縣黨部正式開鍘，經過執委會討論結果，10位違紀參選者，除冬山鄉長謝燦輝因接受勸退且黨內公職候選人提名作業程序不周，將另做個案處理，其餘9人都做出除名處分。

民進黨宜蘭縣黨部3日晚間召開第十七屆執行委員會第三次會議，有關黨員違紀參選第四類公職（鄉鎮市長、縣議員）部分，計有楊順木、謝志得、沈信雄、彭鈺、沈德茂、林文彬、林建地、吳明樺、黃錫墉、謝燦輝等10人，除謝燦輝外，其餘9人都依據《民進黨紀律評議裁決條例》第12條規定，黨員未經提名違紀參選者，應予除名處分。執委會議決處分將送評議委員會通過確認。

縣黨部也進一步說明，現任冬山鄉長謝燦輝原參加縣長初選，為顧全大局接受中央黨部勸退，卻因公職候選人提名作業程序不周，致使退選（縣長初選）後無法參與縣議員提名作業，顧及黨內人才栽培不易，且謝燦輝一心向黨，執委會決議建請中央黨部另做個案處理。

縣黨部另表示，雖然林建地、吳明樺、黃錫墉等3人已先行退黨，但依據民進黨《公職候選人提名條例》第九條規定，「凡黨員未獲提名者，即使申請退黨而逕行參選，將來如再申請入黨，依照除名處分再申請入黨者之程序處理，使得辦理提名登記。」

(中時 )