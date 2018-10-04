宜蘭》綠營10人脫黨參選 宜蘭縣黨部開鍘9人

友善列印
中時

此次宜蘭縣五合一選舉，宜蘭縣綠營脫黨參選者眾，民進黨宜蘭縣黨部正式開鍘，經過執委會討論結果，10位違紀參選者，除冬山鄉長謝燦輝因接受勸退且黨內公職候選人提名作業程序不周，將另做個案處理，其餘9人都做出除名處分。

民進黨宜蘭縣黨部3日晚間召開第十七屆執行委員會第三次會議，有關黨員違紀參選第四類公職（鄉鎮市長、縣議員）部分，計有楊順木、謝志得、沈信雄、彭鈺、沈德茂、林文彬、林建地、吳明樺、黃錫墉、謝燦輝等10人，除謝燦輝外，其餘9人都依據《民進黨紀律評議裁決條例》第12條規定，黨員未經提名違紀參選者，應予除名處分。執委會議決處分將送評議委員會通過確認。

縣黨部也進一步說明，現任冬山鄉長謝燦輝原參加縣長初選，為顧全大局接受中央黨部勸退，卻因公職候選人提名作業程序不周，致使退選（縣長初選）後無法參與縣議員提名作業，顧及黨內人才栽培不易，且謝燦輝一心向黨，執委會決議建請中央黨部另做個案處理。

縣黨部另表示，雖然林建地、吳明樺、黃錫墉等3人已先行退黨，但依據民進黨《公職候選人提名條例》第九條規定，「凡黨員未獲提名者，即使申請退黨而逕行參選，將來如再申請入黨，依照除名處分再申請入黨者之程序處理，使得辦理提名登記。」

(中時 )

台南》高思博新一波文宣訴求「拒… 考試院通過退撫基金相關修正草案…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。