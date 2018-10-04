古亭站7號出入口電扶梯增設完成啟用

2018年10月04日 15:51 中時 張立勳

台北捷運古亭站7號出入口電扶梯增設工程，已於日前完工，並經北市捷運局測試，4日下午1時30分正式開放啟用，該出入口將有上、下行電扶梯各1座，讓旅客進出車站更加便利。

古亭站為松山新店線、中和新蘆線交會站，站體有9個出口，依捷運局原設計，3號、5號及7號出入口原為1座樓梯及1座上行電扶梯，已分階段將3處出入口改為上、下行電扶梯各1座，其中3號、5號已先行完工並開放使用，7號出入口電扶梯擬於4日下午加入服務行列，方便旅客進出車站。

台北市長柯文哲今出席電扶梯完工啟用典禮，他致詞時表示，這是結合里長們提案、市府通盤檢討後增設的捷運站電扶梯計畫，讓長者及身障能更方便使用捷運，他也特別感謝提案的里長們與捷運局同仁在工程中的努力。

柯文哲說，捷運是台北市公共運輸的最底層，整個公共運輸最基本的是捷運加幹線公車，再上去才是接駁公車，最上面是YouBike跟步行。捷運是北市的驕傲，因為它的乾淨程度，在美國住過就知道，美國紐約的地鐵雖然很悠久，但是那實在是很髒且有味道。

柯文哲表示，台北的捷運從開始啟用到現在20幾年居然這麼乾淨，這實在是不簡單，車廂非常乾淨，也沒有人亂丟東西。他常聽人家說，要看這個人是不是台北人，就看他在電扶梯上有沒有站到右邊。

柯文哲說，北捷這麼多年來，大家一起建立了捷運的文化就是很乾淨、很守規矩，還有很安全，不過，捷運的票價已經20幾年沒有漲，如果不是這幾年靠業外收入，捷運大概就賠慘了，但北捷一直都提供一個安全、有效、乾淨、整齊的公共運輸。

柯文哲表示，捷運有一個缺點，因為它大部分是地下化，所以有上下樓梯的問題，年輕人當然沒有問題，可以直接走樓梯，可是長者，特別是坐輪椅的人，要進捷運站搭捷運是相當痛苦，從市府發行的敬老卡也看得出來，許多老人還是不太坐捷運，主要原因是，因為上下車站有問題，所以他們寧願去坐低地板公車。

柯文哲說，在一次里長座談會，錦華里長溫美珠就跟他說，希望市府在古亭站增設電扶梯，以方便長者通行。他的態度一向是不以個案處理，當時就讓捷運公司去做一個通案的通盤檢討，後來就訂了一個新的規定，增設電扶梯以方便長者及身障人士通行。

柯文哲表示，目前已營運的117個捷運站，符合這個標準的才86站，所以就變成還要陸陸續續再去增設，這個算是第一個把它做到標準。大概算一算，未來幾年還會再增設52個電扶梯，但這個對高齡化的社會也是非常需要的。

柯文哲說，因為溫美珠的建議，市府修改整個捷運站設計準則，古亭站是捷運大站，每天出入是6.9萬人次，在站內轉乘的還有13萬人次，所以加起來每天這個站的使用約20萬人次。台北車站也不過是55萬人次左右。所以這個幾乎是半個台北車站的量，相當驚人，他感謝捷運局工程上的努力及里長提案，希望經過這些設計，讓長者使用捷運更方便。

(中時 )