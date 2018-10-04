10大短命與10大長壽習慣 你做了哪些？

2018年10月04日 15:56 中時電子報 張達智

近日大陸網友瘋傳大學教授公布的「10大長壽和10大短命的生活習慣」，引起熱烈討論。據悉，這些資訊是節錄自上海中醫藥大學教授何裕民一次演講的內容。何裕民教授是腫瘤治療專家，中國上海中醫藥大學教授，中華醫學會理事兼心身醫學分會主任委員，中國醫學哲學協會副會長，中華醫學百科全書《醫學心理學》主編，《醫學與哲學》雜誌副主編等，在國際心身醫學、腫瘤臨床及中醫基礎理論等領域享有崇高學術聲譽。

他曾說，不健康生活方式是不少惡疾的源頭，「只要把生活方式改一改，我們每個人可能延壽10多年！」

10大「短命」生活習慣

1.缺乏運動

經常不運動的人，身體氣血運行變慢、肌肉鬆弛無力，免疫力下降，更容易感染疾病。而堅持運動能改善身體各系統的調節能力、加快新陳代謝、增強免疫力。

2.蹺二郎腿

蹺二郎腿(即「蹺腳坐」)會引起後背、頸部疼痛，因該動作會使臀部處於扭曲狀態，導致骨盆扭曲，通過脊柱給頸部和後背帶來壓力，引起酸痛感。另外，一條腿壓著另一條腿會影響血液流動，對腿部血管造成損傷，引起靜脈曲張。

而且，「蹺腳坐」會造成血壓上升，本來血液流回心臟就需要克服重力，腿被壓住後，只有升高血壓才能保證血液繼續流回心臟。再者，「蹺腳坐」時產生的壓力會壓迫神經，導致腳的肌肉出現麻木。

3.連續使用電腦3小時以上

如果連續對著電腦超過3小時，有可能增加猝死風險？何教授指長期坐在電腦前不動，血液黏稠度較高，下肢可能形成深靜脈血栓，當運動時血栓脫落或會造成肺梗塞。

4.喝水太少

當你感到口渴時，說明體內水的丟失量已不低，身體機能亦已受到影響。

5.用力排便

便秘，大便時用力過度或不當，很可能誘發與心腦血管有關的疾病。

6.愛喝冷飲

大陸著名心血管病專家洪昭光教授曾指出，老年人大量飲用冷飲是極危險的。因為人的食道就在心臟背後，胃又在心臟底部，所以喝大量冷飲會誘發冠狀動脈痙攣，不利健康。

7.去廁所玩手機

如廁時玩手機或者看書，會分散人的注意力，本來幾分鐘就可以解決的問題，結果半個多小時還沒解決，使排泄物長時間憋在肛門口，或對血管產生刺激，產生淤血，長時間會造成血液回流不暢、血栓，形成痔瘡。

8.彎腰搬重物

直接彎腰搬東西，會導致腰椎間盤突然受力增加，很容易使腰椎間盤通過薄弱區域突出。

9.沉默寡言、易躁易怒

有調查發現，沉默寡言，易躁易怒的人，在遇到生活中的挫折，心理矛盾會較嚴重，但礙於不善於自我解脫和宣泄，令自己內心焦慮，抑鬱苦痛。這種心理上的嚴重衝突、抑鬱，可能會使抵抗力下降，容易引發惡疾。

10.不重視身體異常訊號

有調查顯示，香港男士平均壽命長，原因是非常重視體檢。除了全面健康體檢外，還會根據年齡、性別等做些針對性檢查。真正做到了少得病、晚得病，得了病早點治，不把小病拖成大病、重病。

10大「長壽」生活習慣

1.每天都吃綠色蔬菜

吃水果蔬菜，不僅能補充維他命、礦物質和其他身體必須營養，預防腸癌等，還能改善心理狀態，預防疾病。

2.每天堅持睡午覺

有外國研究發現，與不午睡的人相比，午睡的人死於心臟病可能性較低。人體除夜晚外，白天也需要睡眠。而日間午睡15分鐘左右為佳，最好別超過半小時。

3.一周至少走7小時

有美國雜誌曾報道，60歲以上的人，一周3天，每次步行45分鐘以上，可預防老年痴呆。穿一雙輕便運動鞋，每天早晚出門走幾圈，雙腿穩步前行，雙臂擺動起來，對心血管乃至全身健康都有好處。

4.每周保證一條魚

魚肉中含大量的Omega-3脂肪酸，有助於改善大腦健康，提高記憶力。當然相對於油炸，清蒸會更健康。

5.少吃紅肉

有醫學雜誌的研究發現，紅肉吃得越多，8種疾病的死亡風險就越大，包括：癌症、心臟病、呼吸道疾病、中風等。

6.玩遊戲挑戰記憶力

經常做些挑戰記憶力的遊戲和活動，例如猜字謎、打麻將、學一種新的外語、跳一種新的舞蹈，甚至嚼口香糖的動作，都有機會提升記憶能力，延緩大腦衰老。

7.多做家務

多做家務可降低死亡風險！而且家務事做得好，說明大腦的規劃統籌能力好，把東西收拾還原，也能減緩記憶力衰退，對放鬆和鍛煉大腦都有好處。

8.把堅果當零食

堅果(如核桃、開心果、杏仁等)含豐富的抗氧化劑、纖維和不飽和脂肪酸，有助降低患上心臟病的風險。

9.多跟別人聊天

閒聊其實是對體力和腦力的鍛煉。聊天是一個動腦過程，老年人與人交流過程也是對於反應和語言能力的腦部訓練。而且「一種美好的心情，比10服良藥更能除去生理上的疲憊和痛楚。」聊天能消除憂愁，解除煩悶，這對健康十分重要。

10.曬曬太陽

曬曬太陽，伸伸懶腰，呼吸下新鮮空氣，可使人身心舒暢。建議的曬太陽時間是上午10時前、下午3時後，每天曬30至60分鐘。

(中時電子報)