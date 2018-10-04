抓包葛特曼發布假新聞 朱學恒：可請像樣的翻譯嗎？

屠殺作者葛特曼來台召開記者會，指柯文哲是騙子。(中時資料照 陳信翰攝)

友善列印
中時電子報
徐秀娥/綜合報導
葛特曼今在臉書貼文表示，過去一天內，台灣當局準備開始針對去中國移植器官的台灣公民建立高額的罰金制度。(擷圖自葛特曼臉書)

這個歪果人葛特曼是沒錢請翻譯是嗎？英文造詣高超的宅神朱學恒今 (4)日踢爆《屠殺》作者葛特曼有發布不實假新聞之嫌，因葛特曼聲稱有人告訴他，台灣政府將對赴陸做器官移植的人民祭出高額罰金。朱學恒酸葛特曼，那些獨派都在跟他亂講，他該請個像樣的翻譯，搞清楚狀況。

朱學恒在臉書貼文，忠實翻譯葛特曼在個人臉書上的發言，「我還沒有完整的細節，但有人告訴我，過去一天內，台灣當局準備開始針對去中國移植器官的台灣公民建立高額的罰金制度。」

各大媒體昨日刊出衛福部長陳時中對境外移植器官的回應，皆無出現高額罰金制度的字眼。朱學恒引述自由時報及新頭殼報導，也只提到境外器官移植患者要用的抗排斥藥和健保給付做連結，或是要求各醫院完整登錄器官移植資料，朱學恒批葛特曼所言根本是假新聞。

朱學恒質疑，高額罰金不知從何而來？哪來的過去24小時（因為你）而開始規劃啊？他虧葛特曼「你中文不好，可以請像樣一點的翻譯嗎？缺錢可以請獨派捐給你啊！」

(中時電子報)

文章來源：朱學恒臉書

文章來源：葛特曼臉書

10大短命與10大長壽習慣 你做了… 黃偉哲提路平政策 盼引進透地雷…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。