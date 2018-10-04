抓包葛特曼發布假新聞 朱學恒：可請像樣的翻譯嗎？

2018年10月04日 16:01 中時電子報 徐秀娥/綜合報導

葛特曼今在臉書貼文表示，過去一天內，台灣當局準備開始針對去中國移植器官的台灣公民建立高額的罰金制度。(擷圖自葛特曼臉書)

這個歪果人葛特曼是沒錢請翻譯是嗎？英文造詣高超的宅神朱學恒今 (4)日踢爆《屠殺》作者葛特曼有發布不實假新聞之嫌，因葛特曼聲稱有人告訴他，台灣政府將對赴陸做器官移植的人民祭出高額罰金。朱學恒酸葛特曼，那些獨派都在跟他亂講，他該請個像樣的翻譯，搞清楚狀況。

朱學恒在臉書貼文，忠實翻譯葛特曼在個人臉書上的發言，「我還沒有完整的細節，但有人告訴我，過去一天內，台灣當局準備開始針對去中國移植器官的台灣公民建立高額的罰金制度。」

各大媒體昨日刊出衛福部長陳時中對境外移植器官的回應，皆無出現高額罰金制度的字眼。朱學恒引述自由時報及新頭殼報導，也只提到境外器官移植患者要用的抗排斥藥和健保給付做連結，或是要求各醫院完整登錄器官移植資料，朱學恒批葛特曼所言根本是假新聞。

朱學恒質疑，高額罰金不知從何而來？哪來的過去24小時（因為你）而開始規劃啊？他虧葛特曼「你中文不好，可以請像樣一點的翻譯嗎？缺錢可以請獨派捐給你啊！」

(中時電子報)