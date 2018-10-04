黃偉哲提路平政策 盼引進透地雷達偵測路面安全

日本 Geo Search株式會社技術團隊專程帶著透地雷達車到台南協助探查路面狀況，民進黨台南市長參選人黃偉哲(左)慰問辛苦工作團隊。(黃偉哲競選團隊提供)

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日本 Geo Search株式會社技術團隊專程帶著透地雷達車到台南協助探查路面狀況，民進黨台南市長參選人黃偉哲慰問辛苦工作團隊也表示，這次引入透地雷達車團隊的協助，是未來市政重點考慮的項目，並提出5點路平政策，強調未來入主市府將全面強化台南道路品質，讓民眾安心。

黃偉哲說，前陣子台南路面產生多處坑洞可分兩個層次探討，其一是淺層的路面破損，其二是深層的路基掏空。路面破損部分跟瀝青鋪設品質有關，未來要逐步提升施工品質，也擴大路平專案的範圍。黃偉哲指出，路基掏空肇因全市老舊管線量體大，大雨滲到管線層，讓地下水位升高，管線也滿管，壓力改變造成排水及出水問題反覆出現，才會出現路基掏空。

針對老舊管線，將與中央協力汰換自來水管線，全市也要逐步更換老舊的汙水管線，更要針對地下管線做全面性的檢查。至於地方箱涵及下水道，一樣要向中央爭取經費。黃偉哲表示，未來將建立抽檢小組，由市府副秘書長以上層級及土木技師公會組成，定期檢驗剛完工之台南重要路段的路面品質。

黃偉哲表示，透地雷達設置原本就在團隊評估內，這次親眼見識日本團隊的施作，更增加未來使用信心，將來市府或租用透地雷達，或購置透地雷達偵測車，便能探查各路段是否有路基流失狀況，先期修補，預防坍塌。由於目前台灣尚無執行探查勤務的透地雷達車，未來若要引進，也會建議中央列為全國性的政策，讓台南人及台灣人都受惠。

黃偉哲強調，行路安全是城市發展重要指標之一，他本於立委職權，會在汰換自來水管線等項目跟中央爭取經費，未來在市府更要全面性推動這些路平政策，因為只有做得更好，台南市民才能過得更好。

(中時 )

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