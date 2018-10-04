難纏頭皮乾癬有解藥 生物製劑療效佳

2018年10月04日 16:12 時報周刊 邱玉珍

8年前，正值花樣年華的潘小姐，頭皮嚴重脫皮、掉屑、紅腫，到皮膚科就診確診為頭皮乾癬。「當時聽到自己罹患乾癬，宛如晴天霹靂，難以接受，」今年38歲的她表示，每次發作時全身被嚴重曬傷，又癢又痛，甚至痛到連話都不想說。

潘小姐表示：「以前蠻常去髮廊洗頭，但發病後平均一年只到髮廊一次。或者，到髮廊時就會先說自己是過敏，省去被誤解的困擾! 」根據統計，國內約有近一萬名中、重度的乾癬患者，超過5成乾癬患者首次發作病灶出現在頭皮。

台北長庚醫院皮膚科醫師黃毓惠表示，乾癬病灶紅、癢、脫屑的問題將會出現在身體各處，國外研究顯示，近8成乾癬病灶會出現在頭皮，國外研究顯示，頭皮乾癬的病灶「治療速度慢」、「成效差」正也是全球乾癬患者最困擾的兩大因素。

臨床有患者自述，頭皮病灶比起其他部位更難治療、療程更長，因此，如常人一般平均每個月上髮廊一次，根本就是天方夜譚。黃毓惠強調，頭皮乾癬之所以難以治療，是因受到頭髮阻隔，不論擦藥或照光改善的效果都十分有限，因此成為患者治療的最大難關。

台大醫院皮膚科醫師蔡呈芳表示，目前臨床上針對中重度的乾癬患者已有多種生物製劑，可提供患者進行選擇。現有生物製劑抑制不同的發炎因子，可分為：TNF-α、IL-12/23、IL-23、IL-17四大類。其中，雖然IL12/23在國內使用最廣泛，但最新研究發現單純抑制IL-17或IL-23的療效比同時抑制IL12/23的療效更佳。

蔡呈芳進一步指出，過去生物製劑治療標準以PASI75做為指標，且被視為是中重度乾癬患者的第二線治療，然而隨著治療方式的發展，生物製劑已被認為是在一線就能使用的治療方式，而PASI 90-100已是合理的期待治療目標，因此，患者仍因積極面對，追求更高標準的治療成效。

國內乾癬患者最常遇到的治療困境還包括因健保給付條件限制，在使用生物製劑2年後就必須停藥。而臨床上乾癬的治療會依據嚴重度而提供不同的治療方針，包含：外用藥膏、口服藥、照光、生物製劑等。蔡呈芳提醒患者，乾癬的終極治療目標應放眼於早期、持續治療，以獲得更好的生活品質。

(時報周刊)