談中美貿易戰 陸駐美大使崔天凱：美方立場一直變

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旺報
呂佳蓉

中國駐美大使崔天凱當地時間3日受訪時表示，美方在與中方的經貿磋商中，立場一直在變，讓中方不知道到底什麼才是美方的優先。他指出，談判要取得成功，需要雙方的善意和誠意。

崔天凱3日受美國國家公共廣播電台早間節目的專訪，針對中美貿易戰局勢，以及被問到中美貿易戰無法停止的原因，崔天凱示，目前沒有看到美方足夠的善意和誠意。崔天凱舉例道，美國的立場一直在變化，所以中方不知道美國要將什麼作為優先事項。另外，他認為美方試圖強迫做一些事情，比如美國得到百分之百，中國得到零。

他指出，過去幾個月裡，兩國政府之間有過接觸，美方不僅是財政部長，還有商務部長、美國貿易代表辦和其他一些人訪華，中方非常高層的人士來到華府。雙方在很多領域都有很多討論。

針對陸方用甚麼方法來確定美國總統的想法，崔天凱表示，中方必須看美方政策聲明，須看美方在談判桌上的言論，但中方認為仍需要更多誠信。若某天人們對你是一個說法，第二天又是另一個說法，一個完全不同的故事，你就會感到困惑。他也承認中方也關注美國總統川普的推特，他本人也有最近出版的鮑勃·伍德沃德寫白宮內情的《恐懼：特朗普入主白宮》一書。

白宮經濟顧問庫德羅2日在華府一個會議上透露，美中領導人11月底在布宜諾斯艾利斯舉行的二十國集團峰會上可能會晤之後，雙方有可能在12月份重開貿易談判。

(旺報 )

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