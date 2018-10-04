8成乾癬長在頭皮 秋冬季惡化最嚴重

2018年10月04日 16:12 中時 林周義

47歲的張先生，年輕時作息不正常，後經診斷為乾癬。皮膚乾燥龜裂、掉屑屑，甚至頭皮也因乾燥感覺緊繃如戴鋼盔。長庚醫院皮膚科醫師黃毓惠指出，乾癬病人中近8成的病灶會出現在頭皮，導致頭皮紅、腫、癢，進而掉髮，秋冬時期因油水分泌不平衡，惡化的狀況較嚴重。

黃毓惠表示，全台每1萬人中就有2人是乾癬患者，許多人第一次發病都在頭皮，出現掉屑屑、皮膚發癢、發紅的狀況，卻以為自己是頭皮屑。另外，又因乾癬與脂漏性皮膚炎在臨床上較難區分，許多患者被誤診而延誤治療。

乾癬的誘發因子包括基因、過重、及作息不正常，且男性的罹病數為女性的1.6倍，張先生就是其一。創業期間經常熬夜的他，病情最嚴重時，全身皮膚都裂開，又痛又癢。剛開始治療時因藥物過油，加上不想讓床單弄髒，令他包著保鮮膜入睡，但症狀卻未改善。後改用生物製劑治療，病情才得到控制。他表示，「從沒想過自己可以穿短袖，不戴帽子！」。

國內針對乾癬的治療中，輕度者採外用藥膏、口服藥物治療，中度者則採照光治療。若經2種口服藥物治療、3個月的照光治療，病灶仍未改善，才可再進一步申請生物製劑治療。目前健保共給付5種治療乾癬的生物製劑，超過5成者在治療1個月後見到成效，見效時間仍有進步空間。

不過，台大醫院皮膚部醫師蔡呈芳表示，國內乾癬患者治療時常因健保給付的條件限制，使用生物製劑2年後就必須停藥。臨床上不乏在停藥後病情復發的狀況，但在向健保署爭取放寬限制後遭到退件，醫界仍在持續努力中。

(中時 )