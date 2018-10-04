考試院通過退撫基金相關修正草案 管理會主委要具財經專長

2018年10月04日 16:26 中時 曾薏蘋

軍公教年金改革完成，為了提升退撫基金經營績效，考試院會今天通過退撫基金相關修正草案，退撫基金管理會主委為專任，並具財經專長；退撫基金監理會新增軍公教退休人員代表，並增列風險管理考核。

此外，刪除委員、顧問支領交通費或出席費之規定，回歸中央政府各機關學校出席費及稿費支給要點、軍公教人員兼職費支給表等相關規定辦理。

考試院新聞稿今指出，公務人員退休資遣撫卹法自今年7月1日施行，管理條例原制定法源公務人員退休法及公務人員撫卹法均不再適用，基於實務需要及相關法制作業考量，檢討公務人員退休撫卹基金管理條例。

考試院說，退撫基金管理條例修正重點包括，為符合法律保留原則，將涉參加退撫基金人員權利義務事項及退撫基金管理重要事項，由施行細則提升至管理條例規範；參考勞工退休基金及國民年金保險等基金，增訂退撫基金營運所需之費用為退撫基金用途之一。

考試院指出，參酌勞工保險條例、勞工退休金條例、國民年金法及公教人員保險法等規定，增訂退撫基金的一切帳冊、單據及業務收支，均免課稅捐。

考試院說，公務人員退休撫卹基金管理委員會組織條例修正重點包括，為明權責且基於專業績效考量，修正管理會主任委員為專任，由具財經專長者擔任。

此外，為加強委員會運作及提昇決策功能，退撫基金管理會將增加委員遴聘彈性，避免運作僵化，難以調整，修正委員人數及組成方式，並特別增訂管理會委員於任職期間均應謹守利益迴避原則。

至於有關公務人員退休撫卹基金監理委員會組織條例修正草案部分；考試院表示，修正監理會委員的人數及組成，並新增軍公教退休人員代表，增列風險管理的考核事項為監理會職掌事項之一；至於為回應年金改革後，外界所期待的多元參與及有效監督，監理會委員會議召開頻率調整為每2個月舉行一次。

考試院強調，管理條例修正草案將於近日內函請行政院同意會銜後，再將退撫基金3項修正法案併送立法院審議，未來完成立法程序後，將使公務人員退休撫卹基金管理與監理制度更完善。

(中時 )