日本女性健康瘦身就愛蔬果 酵素飲來台掀熱潮

▲日本女性的瘦身法則是許多台灣女性瘦身的的重要參考指標，但這些方法其實都有一項共通的特點，就是在幫助體內活化「酵素」。(圖／日商青蜂提供)

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中時電子報
綜合報導

近來氣溫適時的下降，讓民眾享受了一個涼爽舒適的中秋連續假期。不過，在烤肉吃喝、與家人享受節慶的歡快之後，使得許多人的身材也跟著「圓潤」了不少，特別是對於愛美的女性來說，如何趕快甩掉體脂肪便成了收假後迫切的課題。

「減肥總在明天過後。」尤其接下來又將面臨美食齊發的秋冬季節，對於每天從裡忙到外的現代上班族女性來說，想「瘦」恐怕只會更困難；因此，無論是「花椰菜減肥法」、「無痛減肥法」，還是「生吃小黃瓜」等等，日本女性的瘦身法便成為許多台灣女性瘦身的的重要參考指標。

酵素專家表示，鮮少有人注意到，這些現今日本流行的各式減肥方法，其實都有一項共通的特點，就是在幫助體內活化「酵素」，而這些酵素的來源，則大多是來自蔬菜、水果；同時，相較於日本，台灣的消費者對於「酵素」的功能，可說是相對陌生許多。

針對「酵素」的功能，有專營將目前日本很流行的酵素產品引進台灣的業者解釋，酵素又稱「酶」，在人體內是擔任催化的功能與角色，對於體質調節、美容都有舉足輕重的影響力；因此，當體內的代謝隨著年齡增長而變慢，酵素也逐漸流失的時候，酵素的補充對於想進行健康瘦身的人來說，就顯得非常重要。

▲引進BELTA酵素飲的業者表示，酵素飲不僅從蔬菜、水果、青草等萃取出超過120種的酵素種類，且含有「膠原蛋白」，能夠幫助肌膚更加光澤。(圖／日商青蜂提供)

業者以自家旗下的「BELTA酵素飲」為例進一步說明，該飲品不僅將一般酵素飲品不耐熱、不耐酸的最大缺點完全解決，而且是從蔬菜、水果、青草等萃取出超過120種的酵素種類，分子量只有1000以下易於人體吸收，低熱量又好吸收，且含有「膠原蛋白」，及日本最高品質且安全的羊胎盤素，能夠幫助肌膚更加光澤。同時，該飲品還能在斷食準備時取代每天正餐中的一餐，幫助控制熱量，及醣份攝取。

不過，業者也提醒消費者，想瘦身不能光只靠酵素飲，應該要搭配健康、適當的斷食法；同時，目前市售的酵素種類眾多，購買時務必須看清楚產品成分與產地來源，若在使用期間有感到任何不適，就應立即停止使用，並盡快向專科醫師尋求協助，這樣才能瘦得美麗與自信。

(中時電子報)

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