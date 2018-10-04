原文會承攬人員達3成 立委質疑：變相剝削？

2018年10月04日 16:35 中時 李宜秦

立法院內政委員會今天邀請原住民族委員會主委夷將·拔路兒與原住民族文化事業基金會董事長阿瑪亞·賽斐格列席，進行業務報告及備質詢。有立委指出原文會250名員工內，竟有高達3成是承攬人員，質疑其是否有濫用或剝削勞工情形。阿瑪亞·賽斐格表示，待人力評估報告出爐後，會陸續將承攬人員納編正式員工。

原民會每年編列預算捐助原文會，同時將原住民族電視台及Alian 96.3原住民族廣播電台委其經營，原文會全會員工約250人。然而有立委發現，原文會內竟有高達3成是承攬人員。

立委林淑芬指出，原文會自2014年起經營原民台，增加並擴編製作工程部、行政部門，去年8月新設置原民電台，今年年初又擴編3個族語新聞中心，質疑「原文會有錢擴編，沒錢把承攬員工納編正式員工？」

事實上原文會承攬人員過多一事早在今年7月受到監察院注意，由於承攬員工與正式員工的工作內容相同，雇主卻不需要提供勞健保、退休金、年終獎金、特別休假等義務福利，等於是同工不同酬。原文會如此高比例的使用承攬人員，當時也遭監委質疑是否以承攬方式剝削員工、鑽法律漏洞，而申請自動調查。

阿瑪亞·賽斐格表示，目前原文會內部正在做人力盤點與評估，待評估完畢後會依需求將承攬員工納編正式員工，他進一步表示人力評估報告約在10月底完成。

夷將·拔路兒表示，原民會已多次要求原文會依據實際人力情況提出擴編計畫報告，接下來會依照原文會所提報告做後續處理，期望盡快納編承攬人員。

(中時 )