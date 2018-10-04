高雄5年籌畫 衛武營將演出《簡吉奏鳴曲》

2018年10月04日 16:21 中時 李義

簡吉？教科書裡沒有的人，是日治時期農民運動家，踩著鐵馬組織全台最大陳抗團體「臺灣農民組合」，串聯逾2萬農民反抗壓迫。歷時5年籌畫，《簡吉奏鳴曲》零落成泥香如故舞台劇將登上衛武營國家藝術文化中心戲劇院。

文化局與高雄市愛樂文化藝術基金會歷經5年的文獻閱讀與訪查，與專家學者簡明仁、陳芳明、楊渡、陳延輝等多方研討後，從歷史塵埃中耙梳出已簡吉，並編製成舞台劇。

「殖民時代臺灣農民運動」鮮少有知道，透過近年陸續的稀有檔案出現及口述歷史，革命家與組織家簡吉與一群台灣農民組合，從高雄鳳山出發，騎著鐵馬串連起全台農民。

全劇由第15屆國家文藝獎得主李小平擔綱導演、資深編導周慧玲編劇、金曲獎最佳作曲人李哲藝操刀本劇歌曲與配樂等多位金獎製作群共製，實力派劇場演員劉廷芳、呂名堯、竺定誼、林子恆演出，首度特邀高雄市交響樂團首席薛志璋跨界演出，演繹拉著提琴的革命家，並共同詮釋簡吉與那個時代的奏鳴曲。

導演李小平表示，在死亡面前不會分你和我，沒有政治立場，我們很認真在做這齣戲，我們相信歷史的靈魂會知道。

《簡吉奏鳴曲》將於2018衛武營開幕季，11月24、25日下午14:30於衛武營國家藝術文化中心戲劇院演出。

(中時 )