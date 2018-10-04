反空污公投被動手腳？黃暐瀚揭段宜康當年擔心的事

立法院內政委員會1日邀請中央選舉委員會主任委員陳英鈐報告，國民黨團發動抗議，對於公投案遭指大量造假，包圍陳英鈐抗議。（王英豪攝）

友善列印
中時電子報

國民黨送中選會的反空污公投，中選會接受也成案，卻指連署書有一萬多份是往生者，將告發，國民黨則認為其中「有鬼」，懷疑是有人故意陷害，讓公投案失去正當性。對此，資深媒體人黃暐瀚說，2015年段宜康在內政委員會審查《公投法修正案》時，提出「如果有人故意給了往生者的連署書，會不會造成公投案的被破壞？」段宜康當年擔心的事，現真實發生了。

黃暐瀚今在臉書上表示，2015年4月8日，民進黨立委段宜康在內政委員會審查「公投法修正案」時，對時任主委的劉義周，提出了一個問題。段宜康詢問：「如果有人故意給了往生者的連署書，會不會造成公投案的被破壞？」

他說，劉義周當時回答：「過去也有查到死亡人的連署，因為這是不實的公文書，我們就送給檢察機關，但後來法院都不起訴，因為，第一，沒有辦法找到誰做這個事情；第二，法院無法判斷動機。所以，如果收到死亡連署書，那就是直接刪除」。當年段宜康擔心的事情，現在真實地發生了。

黃暐瀚指出，今年8月27日中選會收了將近150萬份（三案）的國民黨連署書，身為中立機關，中選會應該不帶立場的清查，然後把結果公告社會周知。然而陳主委（陳英鈐）卻在9月10日就急著跳出來，說新竹香山戶政事務所，發現國民黨連署書大量重複謄寫，高達六成偽造文書，還有2%連署者已經往生。

可以這樣嗎？中選會手上明明握有十案，有國民黨三案，有以核養綠，有東奧正名，還有下一代幸福聯盟三案，挺同兩案。陳主委單挑國民黨在查核過程中發現錯誤，卻不提其他幾案的審核進度，要嘛就都不要提前公布，要嘛就一起轉述清查進度，本該完全中立的中選會，遇上了國民黨，立場全失。

(中時電子報)

車禍重傷靠葉克膜救命 他為投柯文哲已遷籍台北
柯P仲介買賣器官？心臟外科醫蘇上豪：選擇相信葛特曼
乾隆送瓔珞的撩妹神器「鵲華秋色」藏身在台北故宮

考試院通過退撫基金相關修正草案… 政院通過「山坡地保育利用條例」…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。