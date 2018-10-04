反空污公投被動手腳？黃暐瀚揭段宜康當年擔心的事

2018年10月04日 16:26 中時電子報 戴安瑋

國民黨送中選會的反空污公投，中選會接受也成案，卻指連署書有一萬多份是往生者，將告發，國民黨則認為其中「有鬼」，懷疑是有人故意陷害，讓公投案失去正當性。對此，資深媒體人黃暐瀚說，2015年段宜康在內政委員會審查《公投法修正案》時，提出「如果有人故意給了往生者的連署書，會不會造成公投案的被破壞？」段宜康當年擔心的事，現真實發生了。

黃暐瀚今在臉書上表示，2015年4月8日，民進黨立委段宜康在內政委員會審查「公投法修正案」時，對時任主委的劉義周，提出了一個問題。段宜康詢問：「如果有人故意給了往生者的連署書，會不會造成公投案的被破壞？」

他說，劉義周當時回答：「過去也有查到死亡人的連署，因為這是不實的公文書，我們就送給檢察機關，但後來法院都不起訴，因為，第一，沒有辦法找到誰做這個事情；第二，法院無法判斷動機。所以，如果收到死亡連署書，那就是直接刪除」。當年段宜康擔心的事情，現在真實地發生了。

黃暐瀚指出，今年8月27日中選會收了將近150萬份（三案）的國民黨連署書，身為中立機關，中選會應該不帶立場的清查，然後把結果公告社會周知。然而陳主委（陳英鈐）卻在9月10日就急著跳出來，說新竹香山戶政事務所，發現國民黨連署書大量重複謄寫，高達六成偽造文書，還有2%連署者已經往生。

可以這樣嗎？中選會手上明明握有十案，有國民黨三案，有以核養綠，有東奧正名，還有下一代幸福聯盟三案，挺同兩案。陳主委單挑國民黨在查核過程中發現錯誤，卻不提其他幾案的審核進度，要嘛就都不要提前公布，要嘛就一起轉述清查進度，本該完全中立的中選會，遇上了國民黨，立場全失。

(中時電子報)