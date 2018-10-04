驚險! 婆媳不和想不開 車內燒炭警即時救出

中年婦女，車內欲燒炭自殺，獲救後，員警苦口婆心歉她，應尋求社會各項資源求助，不應以極端的手段來尋求解決。（黃國峰翻攝）

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民眾日前凌晨發現停於路旁的小汽車內發出火光，嚇得趕快報警，台中市警局第四分局黎明派出所員警到場，發現中年李女意圖在車內燒炭輕生，員警立即打開車門將她拉出，經消防人員搶救，李女意識清楚幸無大礙，成功挽救一條生命。

據警方了解，李女因與公婆處不好，又飽受精神疾病困擾，心中老是愁眉不展，日前下午又因事煩心，獨自開車外出，沒想到心情越想越糟，萌生一死了之的念頭，凌晨0時許，李女將車輛臨停路邊，點燃放置副駕駛座上的炭盆，幸路過民眾發現報警。

李女同時也傳了燒炭的照片給她先生，她先生急忙到派出所尋求協助。員警透過手機基地台定位，所長劉文榮、警員黃逸明依定位位置擴大搜尋，終在南屯區永春東七路與干城街口附近發現李女駕駛的車輛，剛好與民眾報案的車輛是同一輛。

員警從外發現李女已倒在駕駛座上，還好車窗尚有縫隙，員警將手伸入車內開鎖，迅速將李女拉下車，並撲滅車內炭盆，消防人員也趕到救護，所幸李女意識尚清醒，經救護後已無大礙，將她交由丈夫照顧，後續將由社政單位持續關懷。

黎明派出所所長劉文榮表示，遇有不如意的情事，應尋求社會各項資源求助，不應以極端的手段來解決。自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，民眾要珍惜生命，社會處處有溫暖，若需諮商或相關協助可撥生命線專線「1995」或張老師服務專線「1980」。自殺防治諮詢安心專線：0800-788995或110電話報案向警察報案請求協助。

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(中時 )

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