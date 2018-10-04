國考學霸！林亮吟、溫翎雅奪高普考雙狀元

國樂美女林亮吟（左起）與台大畢業的溫翎雅堪稱國考學霸，2人只讀1年，分別奪下教育行政、財經廉政類高、普考雙狀元。（林欣儀攝）

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林欣儀

叫她們國考雙學霸！熱愛音樂、夢想當老師的林亮吟因少子化影響，教師徵選未開缺，她轉而投入公務員考試，只念1年就奪下教育行政類高、普考雙狀元；而台大畢業的溫翎雅原本在私人企業任職、月薪30K，她毅然辭去工作、閉門苦讀，也考取財經廉政類高、普考雙狀元。

從小立志當音樂老師的林亮吟大學畢業即參加教師甄試，接著又投入代理教師職務，卻因少子化導致教師甄選不開缺，她毅然轉換跑道、投入國考，她說，當時距離考試只剩2個月，大家都說考不上，但靠著一定要勝的決心、到補習班邊看影片邊記憶，以0.6分的些微差距落榜。

目標鎖定進入教育部、希望為教育做更大貢獻，林亮吟每天從早上7點苦讀到晚間9點，她說，從小學習揚琴、常常一練就是15個小時，藉此訓練自己的毅力、才能堅持，把握住老師傳授的建立架構觀念、不懂就問，也曾讀到幾乎快崩潰，但沉澱後再重拾書本，終於如願考上國考。

7年前以滿級分的好成績進入台大，溫翎雅畢業後進入私人企業上班，薪水只有30多K，她說，因喜愛穩定且有目標的工作，毅然辭去工作，為準備考試，還刪除手機內所有社群、通訊軟體，長達1年不與朋友聯繫，宛如從人間蒸發。

主張勞役結合的溫翎雅除認真念書，也為自己規畫「耍廢」時間，她說，休閒時就看購物網站，並以「考上就可以大買特買、吃大餐」自我激勵，也因不斷努力，原本1題申論題要寫3小時，不斷練習後，考試時可確實掌握時間，未來希望進入國稅局工作。

(中時 )

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