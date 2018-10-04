政院通過「山坡地保育利用條例」修正 政府得承受私有原保地

2018年10月04日 16:42 中時 張理國

行政院會今天討論通過農委會擬具「山坡地保育利用條例」第37條修正草案，刪除現行5年繼續經營期間取得土地所有權限制，維持原住民保留地移轉對象以原住民為限，並明定政府機關於特定情形得承受私有原住民保留地、國有原住民保留地租金用途。

行政院發言人Kolas Yotaka表示，政府承受原保地意思是說，原住民若有售地需求或政府若有買地需求，政府得向原住民購買原保地，而買下來的土地將成為原住民公有保留地，可供政府用於原住民公共建設，跟修法前的不同，是原先原保地只能在原住民間租售。

農委會表示，原住民保留地移轉對象本次修法仍維持以原住民為限。為因應原住民事務行政所需，並解決現有條文對政府例外承受規定不明確情形，明定於政府興辦土地徵收條例第3條、第4條第1項規定各款事業及所有權人依同條例第8條申請一併徵收、或為解決備災用地不足，且有部落遷建用地需求，經中央原住民族主管機關審認符合災害預防、應變及復原重建用地需求、稅捐稽徵機關受理以原住民保留地抵繳遺產稅或贈與稅、以及因公法上金錢給付義務執行事件未能拍定原住民保留地等情形，例外可由政府承受。

農委會表示，「山坡地保育利用條例」第37條為目前原住民取得原住民保留地所有權唯一法源依據，而攸關原住民保留地管理「原住民保留地開發管理辦法」，也是該條授權而來。為落實原住民保留地權利回復政策及配合原住民保留地行政實務需求，草案刪除繼續經營滿5年限制，將原住民保留地所有權直接回復予原住民，並輔導原住民辦理所有權移轉登記。

此外，為保障原住民生計及推行原住民行政，這次修法明定國有原住民保留地出租衍生收益，未來將維持目前實務作法，不適用國有財產法第7條規定，以本項財源直接挹注推動原鄉基礎建設、經濟民生、產業發展、原住民保留地管理、整體行政等相關業務。

農委會指出，修法作業完成後，對於原住民保留地所有權移轉，可更加明確，同時更有助於原住民事務推展。將與原民會共同努力，積極與立法院朝野各黨團溝通，盼早日完成修法程序，以維護原住民權益，創造原住民最大福祉。

(中時 )