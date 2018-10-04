印尼慈濟挺進重災區 台灣救災物資抵印

2018年10月04日 16:36 中時 廖德修

慈濟志工在巴路市的機場關懷災民，了解災況與需求。（圖／慈濟基金會提供）

慈濟志工在巴路市了解災況。（圖／慈濟基金會提供）

位於花蓮的靜思精舍，法師與志工在10月2日下午打包香積飯，急送北部。（圖／慈濟基金會提供）

慈濟在台北的內湖、三重慈濟園區籌備物資，準備上貨車送到桃園空運倉儲。（圖／慈濟基金會提供）

內湖、三重慈濟園區籌備物資，準備上貨車送到桃園空運。（圖／慈濟基金會提供）

一箱箱台灣米製成的香積飯，前進印尼馳援災區，一件件滿載愛心的慈濟環保毛毯，將台灣的慈悲胸襟廣被災民。

印尼蘇拉威西島（Sulawesi）發生強震後，慈濟花蓮本會及慈濟印尼分會已啟動救災關懷機制。在重災區印尼巴路市（Palu），印尼慈濟志工、慈濟人醫會在10月3日抵達，進行救災規劃與醫療服務。

在印尼錫江（Makassar），慈濟志工在醫院關懷傷患與家屬；在台灣，「Love From Taiwan」的慈濟救災物資包含1萬條慈濟環保毛毯、8.4噸香積飯，已於10月4日一早送往印尼，在印尼中午時間抵達雅加達。

印尼震災後，印尼慈濟分會立即召開急難救助團隊會議，在當地準備生活用品、醫療物資。重災區巴路市交通中斷，災後初期能靠軍機運輸的以物資為優先，慈濟志工陸續準備3千個麵包、200箱餅乾、200箱礦泉水送進巴路市。

印尼錫江市慈濟志工到食品工廠採購時，認出工廠老闆是小學同學，黃老闆得知慈濟志工採購食品是要送到災區，二話不說提出捐贈意願，並表示也想為災民付出、盡心力，如果不足可繼續提供。

在錫江市，慈濟志工陸續前往愛民醫院（RS Sayang Rakyat）、瓦亥丁醫院（RS Wahidin）關懷從災區被送出的傷患與家屬。大部分受災民眾身上僅存逃出時穿的衣物，慈濟志工立即在當地採購災民所需的食物、飲用水、盥洗用品、換洗衣物，以及兒童所需的奶粉、尿布等。

在重災區巴路市，由印尼的國際慈濟人醫會包含醫師、護理師、藥劑師，與慈濟志工組成的救災醫療團隊，帶著200公斤的藥物、4個帳篷，10月2日從雅加達出發，在錫江等候轉機期間，把握時間關懷從巴路送出的災民、了解當地災況。10月3日下午，第一批慈濟救災醫療團抵達巴路市，慈濟志工除了勘察災情，也與軍方總司令討論合作救災的援助計畫。

重災區物資仍需外界馳援，慈濟印尼分會評估災區急需保暖的慈濟環保毛毯，以及用冷熱水泡開就能食用的香積飯，10月2日起，台灣慈濟基金會各縣市志工、職員展開支援印尼物資的「愛接力」。

在花蓮，靜思精舍法師打包通過ISO 22000&HACCP國際認證的香積飯急送北部；在台北的內湖、三重慈濟園區，慈濟職員與志工裝箱、張貼賑災貼紙，將物資送上貨車；在桃園的空運倉儲，慈濟志工將物資井然有序裝上貨櫃。

10月4日，由中華航空公司提供救災專案優惠，一早由貨機載運毛毯1萬條、香積飯包含配料共8.4噸，在印尼時間12:27送抵首都雅加達，隨即由印尼慈濟分會調配到災區。

根據東南亞國家協會人道援助協調中心（ASEAN Coordinating Centre for Humanitarian Assistance，AHA Centre）10月3日報告指出，災後逾7萬人流離失所、超過6萬5千個建築物被毀損。慈濟基金會表示，慈濟花蓮本會與慈濟印尼分會已初步擬定中長期規劃，將持續進行人道援助。

(中時 )