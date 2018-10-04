男團解散 炎亞綸自爆：「飽受層層壓力」

2018年10月04日 16:27 中時 蕭雅玲

炎亞綸最近忙著EP《親愛的怪物》宣傳，日前上中視《改變的起點》接受專訪，節目中一改評論時的認真嚴肅，像大男孩般回憶起國高中叛逆時期，翹課翻牆行徑好像在拍電影《不可能任務》，對於自己曾是「飛輪海」一員，他也大吐真心話，揭露當年掌聲背後帶來的空虛，及團隊解散爭議讓他飽受的層層壓力。

炎亞綸出生醫生家庭，國中從美國回台灣讀書，在媽媽極度嚴格管教下及面對台灣學校的不適應，從品學兼優乖寶寶變成叛逆小孩，功課一落千丈之外，翹課翻牆簡直就像家常便飯，「高中翻牆翻得可兇，監視器幾秒鐘轉哪裡，我都算好了，當它轉到這裡的時候，我只要貼在這個死角，就照不到我。」回家竟還要跟媽媽進行情緒抗戰，炎亞綸記得自己有次考試考了94分，媽媽竟然回家崩潰大哭還痛搥牆壁，現在回想當年跟媽媽相處模式，宛若宮廷劇中母后與皇子般的緊張關係。

炎亞綸在節目中也說，從出道以來，「飛輪海」這個名稱就一直伴隨炎亞綸至今，2014年因為一句「飛輪海不是朋友」的言論，媒體掀起了一陣風波，被問到與昔日戰友有無心結？他也說，「這團體對我非常重要，它是養育我的一個起點，我覺得這都沒有誰對誰錯，但確實私底下，也沒有那麼多的聯絡」，所以當下才會講出「他們不是我的朋友，但他們永遠是一起打過仗的好兄弟。」

(中時 )