TLC餐桌生活節10月松菸登場！邀你與Janet「共桌」嘗美味

2018年10月04日 16:28 中時電子報 林宜靜 ／整理報導 ／整理報導

秋高氣爽出遊趣！和TLC當家主持人Janet併桌用餐趣，分享生活、大啖美食好樂活！今年TLC 收起野餐墊，帶著粉絲顛覆「餐桌」想像，將旅遊、生活、戀愛、家庭、音樂、婚紗、造型、異國餐飲等文化帶上餐桌，推出全新活動「TLC餐桌生活節」！

「TLC餐桌生活節」10月26日至28日於松菸2號、3號倉庫熱鬧舉辦，與眾星併桌共餐再也不是夢！（TLC旅遊生活頻道 提供）

TLC今年將戶外野餐搬回室內餐桌，從一日活動變成連續三天的不斷電慶祝，將所有生活片段搬上餐桌，讓餐桌不只是食物的載具，更是分享彼此生命故事的人生舞台！「TLC餐桌生活節」將於10月26日至28日，連續三天於松菸2號、3號倉庫熱鬧舉辦！

「TLC餐桌生活節」回到餐桌上說故事，讓粉絲感受餐桌不僅能吃飯，甚至能創造更多可能，這也是第一次粉絲有機會能和TLC主持群像朋友一樣併肩談心，以故事為主菜，人生歷練為佐料，讓生活入菜，在餐桌上體驗TLC的各種面貌！

TLC當家主持人Janet開玩笑表示，「只要你的名字是布萊德彼特就可以與我共桌！」，一向大方活潑的Janet歡迎所有粉絲與她併桌聊天、品嘗美食，甚至有機會與Janet一起在餐桌上做最激烈的事？大剌剌的Janet當場示範，脫下高跟鞋爬上餐桌開始上下擺動？對Janet來說，餐桌除了可以和親友聊天、做菜、吃飯之外，也可以跳舞甚至幫兒子Egan換尿布，任何事情都能在餐桌上發生！

10月27日星期六，歌壇甜心《Kimberley陳芳語》邀請民眾聽音樂說故事，體驗全新「TLC餐桌生活節」。（TLC旅遊生活頻道 提供）

「TLC餐桌生活節」連續三天不斷電活動在第一天以「繽紛嘉年華」為主題，TLC當家主持群將一同現身舉辦盛大慶生趴，與粉絲近距離併桌享用美食佳餚、促膝長談分享彼此的故事！

接著第二天以約會、情歌、戀愛三大元素為主的「粉紅愛戀」派對，號召暖心一姊《周蕙》、歌壇甜心《Kimberley陳芳語》、Youtuber創作歌手《文慧如》三位實力派歌手帶來膾炙人口的浪漫情歌，台下觀眾可一邊聽歌一邊觀看服裝秀，視覺與聽覺的雙重饗宴！

最後一天的「藍色海洋」，由《水下三十米》主持人李霈瑜(大霈)領軍的《瘦瘦英雄 So-So Heroes》藉由歌聲除去炎炎夏日的煩悶、昇式情歌《陳昇》與本土樂隊《新寶島康樂隊》帶來最有海島風情的歌聲！現場還有許多特色攤位，聽音樂、喝美酒、吃美味、分享生活美好，為自己2018留下更多美好回憶。

想跟TLC主持人及表演嘉賓一起併桌吃飯嗎？主持人及表演嘉賓一起併桌吃飯嗎？10/5星期五起，至Accupass搜尋「 TLC餐桌生活節」搶先預購，搶先預購，座位有限，快手刀參加一同度過熱鬧的TLC餐桌生活節吧。

【TLC餐桌生活節 】我們今年不野餐

★中時電子報關心您：喝酒不開車，飲酒過量，有礙健康！

TLC餐桌生活節

地點：松菸2號、3號倉庫

時間：2018/10/26(五) ~ 2018/10/28(日)

(中時電子報)