神農冠軍的芭樂被偷 得主：「有心人刻意惡整。」

2018年10月04日 16:44 中時 鐘武達

彰化縣社頭鄉農會中部地區番石榴評鑑會5日將登場，比賽前夕卻驚傳2000年神農獎、也是去年冠軍芭得主蕭振清的參賽芭樂4日凌晨遭竊賊摘光光，損失價值雖僅1、2000元，卻讓蕭振清因險些無法比賽火冒三丈，痛斥小偷「惡質」要抓起來。全案警方正積極偵辦。

蕭振清是社頭鄉栽種芭樂的「元老」，以40多年的經驗與對農業的貢獻良多，2000年獲得全國模範農民「神農獎」，現任社頭鄉番石榴產銷班第1班班長，去年更帶領班員在中區番石榴評鑑榮登冠軍寶座，原本信心滿滿今年再度挑戰，卻發生「冠軍芭樂」被偷的意外。

蕭振清對自己栽種的芭樂品質很有信心。（鐘武達攝）

「肯定是內行人幹的！」蕭振清懷疑有心人刻意惡整，不排除是「同業」所為。社頭農會總幹事蕭浚二也氣憤說「抓到小偷絕對不能輕放」。更有人懷疑，「會不會是其他芭樂農想要偷去比賽？」因為比賽得獎，自家的芭樂價格也會跟著吃香。

「還好有備案！」蕭振清自家對面果園的比賽芭樂被偷光，所幸，另一處果園的芭樂品質也很優，採收後經過整理裝箱，已經送往參賽 。

田中警分局表示，這起芭樂竊案，警方將積極調閱路口監視器追查可疑嫌犯。

(中時 )