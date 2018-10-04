台中》綠市議員要求選前龍燕辯論 林佳龍、盧秀燕均表歡迎

2018年10月04日 17:32 中時 陳世宗

台中市長林佳龍說，他對台中有整體的規畫，市政辯論是展現雙方市政建設理念的好方法。（陳世宗攝）

國民黨市長參選人盧秀燕指出，「歡迎辯論，也期待辯論。」針對創造更好的台中進行政策論述及辯論。（陳世宗攝）

9合1大選倒數50天！台中市議員謝志忠、蔡雅玲、張玉嬿4日質詢說，距離選舉不到2個月，希望不管是市長林佳龍或國民黨參選人盧秀燕應回歸市政面討論，民主時代就是靠「辯論」，建議龍燕在50天內進行市政辯論？林佳龍說「歡迎」；盧秀燕表示「歡迎辯論，也期待辯論」。

民進黨市議員謝志忠質詢林佳龍說，你的對手盧秀燕到目前為止，除9月30日提出社福安衛政策，到目前還沒看到她對市政規畫藍圖，在網路或馬路上看板，都只看到「市長換人、空氣換新」、「台中市民憑身分證看花博」等，都沒有實際作法，市長候選人應提出對市政規畫藍圖回歸市政。

蔡雅玲、張玉嬿與謝志忠公開呼籲國民黨市長參選人盧秀燕：「台中市民需要知道你的牛肉、政策在哪裡？請妳剩下50天關鍵時間，勇敢站出來跟林佳龍做政策辯論，不要常常講爽的！」當市長是要提出政策去執行，才是市民期待的市長！

針對舉辦台中市長市政辯論會？林佳龍表示「歡迎」；他強調「只要對台中市民有益，對台中發展有利，我們應該來促成。」他建議市議員可促成「10大政策辯論」，藉由市政辯論會讓雙方透過辯論會陳述、辯論自己市政白皮書，讓市民清楚自己應該要選出什麼樣的市長。

林佳龍說，他對台中有整體的規畫，也有年4的施政經驗；他希望選戰能夠聚焦公共政策的辯論或討論，希望挑戰者能拿出實際治理台中方法，不是說市長換人、空氣換新，台中空氣就會變好。如連最基本治理空汙政策主張都提不出，只是用嘴巴治理空汙，是太低估台中人智慧，「市政辯論是展現雙方市政建設理念的好方法。」

盧秀燕表示，「歡迎辯論，也期待辯論。」一方面可檢驗過去4年林市長政見跳票和施政問題，及台中發展停滯的窘境；二方面也讓她有機會可以有1個公平的平台來闡述想法及願景，就如何翻轉台中，使台中脫困，創造更好的台中進行政策論述及辯論。

盧秀燕競選團隊發言人吳皇昇說，通常是選情不佳、民調落後者會找民調領先者來辯論，但盧秀燕歡迎此事正面看待，願意把執政問題和政策願景再進一步跟市民鄉親說明，歡迎各媒體來洽談雙方辯論細節，雙方好好討論後續事宜。

(中時 )