胡椒蝦始祖賴秋基轟政府「為植物人做了什麼？」

2018年10月04日 16:54 中時 鐘武達

被譽為胡椒蝦始祖的賴秋基4日含淚批評政府漠視植物人的問題。（鐘武達攝）

「政府幫植物人做什麼？」賴秋基被譽為台灣胡椒蝦始祖，事業如日中天之際，兒子卻因車禍變成植物人，深刻體會植物人家屬的辛酸 ，他4日帶著最道地的胡椒蝦到彰化為植物人「阿永」與家人打氣，希望拋磚引玉號召大家響應創世基金會為植物人舉辦的「感恩與愛」公益募款餐會。

「我的兒子變成植物人已經7年4個月又19天 ！」賴秋基哽咽拭淚說，照護植物人很辛苦，開銷大，也要勞力，為了兒子，有經濟能力的他都幾乎要放棄1半的事業，更何況是一般家庭。他不滿政府對植物人的漠視，但佩服創世植物人的服務，所以挺身協助募集植物人安養、到宅的雙軌服務經費。

賴秋基出席創世在埔心鄉興尚將餐廳公益餐會的宣傳活動，與員林市長張錦昆、埔心鄉長張乘瑜、餐廳董事長張文彥一起將香氣四溢的「胡椒蝦」獻給植物人「小明」與家人，為他加油打氣。

創世斗六院院長張曉蓉表示，小明在成為植物人前，最愛的料理就是海鮮，後來再也沒機會品嘗，家人則因長期辛勞照顧，健康也亮紅燈，龐大的醫療費用，根本不敢奢望上餐廳吃大餐。

創世彰化分院將於20日中午在興尚將餐廳舉辦「感恩與愛」餐會募集雙軌服務經費，預計募集60桌，埔心鄉長與餐廳董事長張文彥率先響應慷慨認桌，賴秋基則呼籲 大家一起來幫植物人家屬分勞解憂。

(中時 )