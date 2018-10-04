秋遊北海岸！絕美「台灣百合」飄香訴浪漫

2018年10月04日 16:47 中時電子報 林宜靜 ／整理報導 ／整理報導

百合花語是指百合具有百年好合美好家庭、偉大的愛之含意，有深深祝福的意義！秋高氣爽，來東北角、北海岸賞百合！在與花共舞時，也要謝謝背後復育百合的一群志工，有他們的愛心與堅持，讓台灣更美麗。

新北市農業局近年與多方單位合作推廣栽植台灣百合，範圍已擴及至東北角及北海岸各地，貢寮區福連里及卯澳社區繼年初響應台灣百合復育推廣計畫，募款於周邊綠地種下2,800棵百合後，7月由福連里長吳文益號召里民志工在花開結果後收集果莢種子，並於8月中一同栽下，於新植復育時可利用自行繁殖之苗栽，讓台灣百合能在地方永續生根。

百合花語是指百合具有百年好合美好家。（新北市農業局提供）

吳文益表示，今年初卯澳利洋宮旁種下的台灣百合，經由里民志工的愛護與照顧，今年5月花開旺盛，早上經過都能聞得到百合的清香，里民們都非常喜歡。

未來規畫不只持續募資購苗辦理種植活動，也希望能從在地採收的種子開始培育，逐步增加種植範圍。卯澳社區王羅碧馨理事長也說道，社區近年投入很多心力在做環境營造，大家都很認同能以台灣百合及其他美麗的原生花卉美化社區，吸引遊客到卯澳不僅能玩漁村、觀海景，還能欣賞不同的卯澳風情與花開之美。

農業局表示，新北市擁有豐富的生態資源，大多與居民有濃厚的情感連結，所以近年特別著重與社區合作，致力於原生植物復育推廣工作，除了持續新植增加族群量外，更透過輔導民眾採種育苗鼓勵在地培養及種植，以期達到永續保育之願景，也歡迎大家參一起認識及參與保育行動，維護珍貴的生物及環境資源。

(中時電子報)