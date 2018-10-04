劉立立導演獲「終身成就獎」 葉全真為恩師擔任引言人

浩角翔起受邀擔任金鐘頒獎典禮嘉賓。（圖片提供：三立）

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葉全真受邀擔任金鐘終身成就獎引言人。（圖片提供：三立）

由文化部影視及流行音樂產業局主辦、三立電視承辦的電視圈年度盛會「第53屆電視金鐘獎」將於本週六（6日）晚上登場，並由浩子、阿翔演唱搭配舞蹈Janet與康妮媚小提琴演出，為頒獎典禮揭開序曲。

今年「終身成就獎」由已過世的劉立立導演獲得，「特別貢獻獎」則由資深演員高振鵬獲得，這兩個獎項將分別由葉全真及屈中恆擔任引言人。葉全真與劉立立導演的緣份起於拍攝《情深到來生》和《桂花巷》，對她而言劉導除了是位好導演外，也是一位好媽媽與恩師，她覺得導演在工作上是嚴格而不是嚴厲，因為她對戲劇拍攝要求很高，這是每位演員都可以感受的到，而私下導演很會照顧大家，她即使工作再累，有時回家還是會下廚準備幾樣私房小菜像酸江豆、豆乾肉絲等，用便當盒裝著帶到拍戲現場給大家加菜。

葉全真也說：「劉立立知道我愛吃辣，有一次在準備私房小菜，還個別準備一份加辣的給我。」在片場若有剩菜，導演都會放在一起，再給流浪狗吃，她還記得有次在寵物店拍戲，導演知道葉全真怕貓，在拍戲前來特別交代將貓放進籠內，安排小狗與她演出，她就是一位這麼讓人可以感受到貼心的長輩。

「第53屆電視金鐘獎」星光雲集，除了日前已公布周海媚將搭檔小鮮肉張軒睿頒發戲劇新進演員獎、金來沅搭天心頒發戲劇節目編劇及女主角獎外，安心亞、黃裕翔、Janet、錦榮、演出BL劇而受到矚目的盧彥澤、范少勳、楊孟霖、施柏宇，主播方念華及五位入圍主播、溫貞菱、莊凱勛、柯淑勤及新婚的柯佳嬿等嘉賓都將受邀參加並擔任頒獎人。

(中時 )

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