女高中生睡覺不摘放大片 才18歲就再也不能戴隱形眼鏡

眼科醫師提醒戴隱形眼鏡時間一天最好六至八小時。鄭郁蓁攝影

友善列印
中時

一名18歲女高中生因為愛美，每天都戴角膜放大片，不僅上課戴，就連放學、洗澡、睡覺都未曾拿下來，長期下來，雙眼變得又紅又腫，到醫院就醫時，已經角膜炎重潰瘍，醫師表示，該名女學生已經提早把「戴隱形眼鏡的壽命用完了」，除非動近視雷射手術，否則得一輩子戴眼鏡。

收治這名醫師的大學眼科院長李文富表示，即使隱形眼鏡再透氧，但長時間配戴，眼睛容易因缺氧而引發血管從眼白處增生到黑眼球處的角膜，長期下來就會造成角膜發炎。

李文富說，這名女學生到診所時，眼睛又紅又腫，詢問下才發現，她從高中開始，隱形眼鏡幾乎就「不離眼」，除了白天上課，就連睡覺也懶得卸下來，長期下來直到眼睛紅腫幾乎張不開才就醫，檢查發現血管已經增生到視軸中線，後來透過給予眼藥水，並囑咐不得再配戴隱形眼鏡，才慢慢恢復。萬一再慢一點就醫，恐怕眼球就報銷，需要做角膜移植了。

「每位配戴隱形眼鏡者，都有配戴壽命」，李文富也表示，即使是正常佩戴者，其實過了40歲以後，隨著角膜變乾，往往就已經戴不住。他建議，若想延長配戴隱形眼鏡者，在冷氣房時配戴時間不宜太長，一天配戴約六到八小時，下班下課後，最好就不要再配戴，讓眼睛休息。

李文富表示，也提醒，民眾應每半年到診所做眼睛檢查，若有任何視力問題，請與眼科醫師諮詢評估，選擇最適合自己的矯正方式。若真的不想戴有框眼鏡，也可選擇近視雷射手術，不過不是所有人都適合近視雷射，在進行相關近視雷射手術前，仍需徵詢專業醫師的評估與意見與完善的檢查確認後方可執行，如角膜厚度、角膜弧度、淚液測試等等，才能確保術後的最佳效果。

(中時 )

觀塘案難產 詹順貴持續神隱 蚊子館大變身！纖維工藝博物館將…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。