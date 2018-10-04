前進2020東京奧運 體育署提前佈署備戰

教育部體育署長高俊雄表示，提前備戰2020東京奧運，已請駐日代表處協助找尋承租場館附近公寓，屆時讓選手而在最佳狀態下出賽。(黃邱倫)

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中時電子報

為了及早因應2020年東京奧運，教育部體育署在9月25日組團前往東京考察，不僅聽取日本奧會的簡報，而且還有意提前做好後勤佈署，期望能讓屆時參賽選手們能在沒有後顧之憂的情況下爭取最佳成績。

2020東京奧運將在43個場館進行。(黃邱倫)

體育署國際及兩岸運動組組長許秀玲表示，東京奧運預計在2020年7月24日至8月9日舉行，預計在43各運動場館進行33個競技種類，將會有超過1萬名運動員爭取339面金牌，場館規劃主要分為文化遺產區(包含1964年奧運會主場關)和東京灣區，選手村設立在兩區交界點，所有場館預計明年就會完工，目標鎖定30面金牌。

體育署長高俊雄說，日本在1961年通過運動促進法，1964年東京奧運拿到16面金牌，2011年通過體育基本法，2013年爭取到2020年奧運主辦權，日本在這方面都有著長遠規劃，尤其是運動基本法是希望能鼓勵身心障礙者走出家門，藉由運動找到生命火花，因此在進行東京奧運文宣推廣的時候就把亞帕運選手當作重點行銷，讓身心障礙選手獲得尊重與榮耀。

高俊雄強調，東京奧運籌委會將在兩年後的奧運會上納入AI人工智慧，所有參賽選手和各國採訪記者只需要進行臉部辨識即可進入場館，這是科技與運動的結合，也是歷史性的突破。

為了提前備戰東京奧運，高俊雄指出，9月25日拜訪駐日代表大使謝長廷，希望能遵循本屆雅加達亞運模式，請代表處協助尋找場館鄰近公寓於賽會期間承租提供選手使用，讓選手們能保持最佳體能狀態奪取最佳成績。

(中時電子報)

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