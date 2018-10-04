36年編1000本書《花甲》推手陳素芳陪作者築夢

2018年10月04日 17:13 中時 許文貞

談到台灣的文學圈，陳素芳絕對是重要的見證者和推手。她自1982年到九歌出版社擔任編輯，九歌40年歷史就參與了36年，不只擔任過余光中、琦君、沈君山的編輯，近年更挖掘因《花甲男孩》爆紅的新生代作家楊富閔。今（4）日下午獲頒第42屆金鼎獎特別貢獻獎時，陳素芳感性表示，「每一本書都是一個夢，謝謝所有出書的作家，讓我陪你們築夢。」

陳素芳回憶，她在九歌編的第一本書，就是《70年散文選》，「這本是九歌文庫編號第101號，現在已經編到第1294號了。這1000多本的文學歲月，我從台灣文學的黃金時代80年代一路走來，如今卻是谷底，而且我們不知道谷底有多深。面對這樣的時代，我接受它、處理它，但我不能放下它。」

見過陳素芳的人，對她印象都會非常深刻，大嗓門、非常熱心，在她的絮叨中滿載對於文學的熱忱。問她，投入出版36年來，有沒有想放棄過？她笑了，生動描述，「每一次都是頭洗下去，來不及退縮了，硬著頭皮做完，但做完之後就忘了有多痛苦，沒多久又再來一次。」

陳素芳表示，她到九歌出版社擔任編輯時，編輯人少，每個人都是校長兼撞鐘，「剛開始甚至有6年的時間，編輯部就只有創辦人蔡文甫跟我。這是我的第二份工作，一路做了36年，我很幸運，可以一直做我喜歡的工作。」

陳素芳表示，從當年高印量、高銷量、成本不高，有書店一條街的出版黃金時代，到現在低印量、低銷量、成本非常高，也沒有書店街，「曾經有的理想和情懷，有一天可能會忘記，但是在讀別人的作品時，又會重新找回來，這就是文字的力量。面對挫折，那些不能妥協的時刻，就是生命中最堅定的核心，文學就是我的核心。」

(中時 )