翻轉閒置空間成為長者活動休閒場所 南屯書香閣照顧生活館開幕

：「書香閣照顧生活館」4日開幕，市議員張耀中（右）、劉士州（左）與財團法人全成社會福利基金會董事長聶玉美（中）等人均到場和銀髮長輩們一起互動。（馮惠宜攝）

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位於南屯的「書香閣照顧生活館」4日開幕，由全成社會福利基金會結合春社里辦公處，將社區中閒置的閱覽中心打造成適合社區長者及居民的照顧生活館，設有兒童閱覽區、電腦網絡區、咖啡品香區等，未來還會定期開設長期照顧相關課程，讓家庭照顧者獲得紓壓、長者與長照人員也能在此休憩及成長，透過與在地社區結合，打造「一案到底」、「一站式」長照服務平台。

「書香閣照顧生活館」熱鬧中展開開幕儀式，衛生局專門委員陳淑芬、市議員張耀中、劉士州、何文海、財團法人全成社會福利基金會董事長聶玉美等人均到場，市議員朱暖英也派代表關心，一起與銀髮長輩們揭牌。

衛生局指出，經統計，截至8月底台中市65歲以上老年人口數計有33萬2255人，佔全市總人口數比例約11.80％，南屯區的老年人口數為1萬5366人，佔南屯區人口數比例為9％，隨著人口老化，長期照顧服務的需求須及早因應。

財團法人全成社會福利基金會表示，基金會長期致力照顧失能弱勢族群，由創辦人聶玉美女士邀請醫護人員創立，發願幫助失能弱勢族群獲得在地化關懷服務。這次運用在地社區中閒置的公共空間，重新規劃、佈置，打造適合社區長者及居民活動的休閒場所。

衛生局表示，台中市目前建置47家照顧生活館，以社區照顧的服務模式提供優質、普及、平價長照服務，讓民眾可以「看得到、找得到、用得到，盼減輕家庭照護的負擔，讓長輩更快樂、更有尊嚴的生活。

(中時 )

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