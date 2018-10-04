創新手法拍攝反毒MV、微電影 警政署屢出奇招 獲內政部肯定

2018年10月04日 17:59 中時 張理國

內政部次長花敬群下午在部務會報聽取「反毒宣導再創新」報告，對於警政署今年首度邀請青少喜愛的名人為反毒代言、拍攝反毒音樂MV、微電影及規劃反毒行動車巡迴宣導工作，給予正面的肯定。花敬群也請警政署持續強化警民力量，落實推動全臺反毒宣導，將拒絕毒品、遠離毒品之理念深植青少年，防制毒品進入校園及社區，保護青少年優質成長環境。

內政部表示，警政署今年初開啟名人反毒宣導模式，特別跨洋邀請到NBA球星林書豪公益錄製反毒宣言，透過其國際形象及明星魅力呼籲在學學生遠離毒品，深獲行政院肯定嘉許並頒授為「107年行政院毒品防制會報拒毒預防組反毒有功人士」，為反毒宣導開創國際新頁。

此外，警政署有別以往之拍攝手法，完成兩支反毒影片，第一部「反毒MV－找出口的路」開啟第三方警政合作模式，強調警民合作力量，歌曲部分由民間網路音樂家李兆麟醫師無償創作提供，採特殊的搖滾洗腦曲風及大量生動的疊字歌詞，影片內容則改以第一人稱視角詮釋並大膽選用民間素人擔綱演出幻覺、痛苦、翻滾的各種毒癮戒斷症狀，逼真程度讓民眾深刻感受毒品對身心的危害。

第二部「惡靈(鄰)追捕手」微電影則搭配鬼月氣氛以類恐怖片方式呈現，並設計貼近民眾真實生活之劇情，邀請知名藝人馬念先公益演出，以房仲業者的觀點導出隱身於民眾居住環境周邊之藥頭、吸毒者是住戶眼中的惡鄰居，已嚴重影響社區治安，強調警方目前推展「安居專案」工作之成效與重要性，呼籲民眾發覺社區毒品危害時應主動警察單位保持聯繫，共同打擊毒品。

內政部進一步表示，為實踐行政院「新世代反毒策略」反毒教育宣導，深入校園及偏鄉地區宣講，警政署已提出「反毒行動車巡迴宣導規劃構想」，自11月起將在東部地區看到「刑事Bear」彩繪行動反毒車輛，執行社區、校園犯罪預防宣導，共構不分城鄉差距之青年學子反毒意識，保護青少年優質成長環境。內政部強調，希望這些宣導影片，能夠提醒每個人，在被毒品誘惑時替自己的未來多想幾秒鐘，避免踏入難以回頭的路。

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(中時 )