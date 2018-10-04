太美了！星巴克草山門市今開幕 濃濃美式風情

2018年10月04日 17:12 工商 劉馥瑜

星巴克草山門市，有一片綠地。圖／業者提供

星巴克草山門市限定商品。圖／業者提供

星巴克草山門市內部空間。圖／業者提供

星巴克草山門市藝術牆面。圖／業者提供

星巴克草山門市內部空間。圖／業者提供

星巴克草山門市保留美軍眷舍樣貌。圖／業者提供

星巴克草山馬克杯。圖／業者提供

星巴克草山隨行卡。圖／業者提供

陽明山上又多了一個打卡新景點！星巴克草山門市今（4）開幕，該門市改建自1950年代的美軍眷舍，以紅磚平房、壁爐、煙囪與戶外草地，重現濃濃的美式風情；內部空間也規畫成客廳、餐廳、家庭聚會及陽光空間4大空間，希望帶給消費者居家般的舒適愜意。

除了環境外，星巴克表示，草山門市也是全台第5間導入咖啡啤酒的門市，並供應氮氣咖啡、提供手沖咖啡(Pour over)服務，希望讓前來品嘗咖啡的顧客，近距離與咖啡師接觸，在慢磨沖煮間感受時光的韻味。

星巴克草山門市有什麼「亮點」？據星巴克介紹，草山門市保留原有的將軍眷舍樣貌，整體門市設計延續美式生活風格，在白色木構造的獨院獨棟建築外，注入星巴克美好的第三空間精神，將草山門市創造出如同家一般的舒適環境，將內部空間規畫區分為客廳、餐廳、家庭聚會及陽光空間四大空間。

其中，客廳區以暖色系簡約沙發家具，搭配特製的展示櫃。家庭聚會空間將特意留存的原屋窗框轉化為桌面，保存過往溫潤的記憶。客廳與家庭聚會區中間，則是煙囪與老樹，以玻璃盒的設計讓全場相互穿透，延伸內、外視線空間的深度，搭配大面落地窗，讓陽光灑落，隨著光影的挪動有如時光的流轉變化。

再來，走出戶外木棧平台，客席區的櫻花樹及綠茵草地，感受到居家般的悠閒靜逸，草山門市更另外規畫可借用野餐墊的服務，讓顧客能盡情享受以一杯咖啡開啟與親友相聚的愜意時光。

為了讓顧客感受到草山門市的綠茵草地及閒適氛圍，星巴克表示，10月4日開幕當天，配合全台門市的coffee day活動，首次於草山門市舉辦星巴克咖啡文化日活動，除購買咖啡豆、VIA、Origami及濾壓壺享85折優惠外，也歡迎民眾於草山門市戶外草地區體驗居家咖啡調理、手沖咖啡時光、創意咖啡吧台、漫遊咖啡世界、戶外咖啡生活的五大內容，邀請顧客與咖啡大師一起渡過美好的午後時光。

同時，為歡慶草山門市開幕，當天前100名顧客於草山門市打卡Meet Me @ Starbucks-草山並上傳FB成功，將招待蜜桃杏桃冰搖紅茶乙杯。10月4日起於草山門市憑單筆消費滿1,500元發票，可獲得草山限定提袋乙個。

此外，10月11、12日兩天，在草山門市打卡Meet Me @ Starbucks-草山並上傳FB成功，享有點購兩杯相同口味/容量/冰熱皆一致的飲料，第二杯半價優惠。10月30日前持草山門市明信片，也可至草山門市享點購兩杯相同口味/容量/冰熱皆一致的飲料，第二杯半價優惠。

(工商 )