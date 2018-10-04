役男出境申請資訊化 出國護照免核章

2018年10月04日 17:45 中時 張理國

內政部今天聽取役政署報告「簡化研發及產業訓儲替代役役男出境申請作業」，內政部長徐國勇表示，研發替代役役男出境申請作業資訊化後，用人單位及主管機關可在線上申請及審核，並與出境系統連線，役男護照不用再到主管機關蓋章，流程相對簡便。新制實施以來，已有1萬6944人次役男受惠，達到用人單位、役男及政府部門三贏局面。

內政部表示，為精進替代役役男出境申請作業，2016年12月26日發布修正「替代役役男出境管理辦法」第5條條文，透過轄下役政署與移民署的共同合作，役政署將申請出境役男基本資料，以系統介接方式取得認證序號後，作為役男出境核准通知單的認證編號，移民署同時存取役男核准出境文件資訊，役男出境查驗比對相對簡便。

內政部進一步表示，根據役政署統計，研發及產業訓儲替代役役男申請出境的人次，去年有9911人次，今年迄至9月30日止計有7033人次，自新制實施以來，有1萬6944人次役男受惠。役男護照免蓋章後，不用再親持或以掛號郵寄護照至主管機關指定的地點蓋章，幫役男節省荷包與時間。

此外，役男出境管理對於因緊急或特殊情況而未能即時取得核准文件者，可以由主管機關於其護照內頁核蓋替代役役男出國核准章先行辦理出境，事後再補辦申請作業。

另若役男因意外災難或不可抗力因素無法如期返國，役政署均依法盡力協助，像是今年9月初因日本天災造成赴日本關西及北海道地區的研發及產業訓儲替代役役男無法於預計期間9月4日至9月8日返國，役政署除請用人單位關心所屬役男狀況及注意個人安全外，也主動協助役男申辦延期返國或逾期返國說明。

(中時 )