行情低迷！這貨幣遭貿易戰削慘了

2018年10月04日 17:27 中時電子報 何宜玲

中美貿易戰會演變成一場貨幣大戰嗎？今年春季和夏季以來，人民幣兌美元匯率已經下滑達9%，來到近幾年的新低點。由於諸多因素，人民幣正在不斷被推低。隨著美國提高利率，它讓中國的利率相對不具吸引力。而現在貿易關稅不斷升級，外界擔心人民幣恐怕再度貶值，進一步加劇雙邊緊張關係。

根據《外交政策》(Foreign Policy)報導，儘管美國總統川普日前在聯合國大會上，向外界信心滿滿的說，目前為止美國在各個方面都獲得勝利，但是北京方面也沒有任何退縮的跡象。中國外交部長王毅同時宣稱，我們不會被勒索或者向任何勢力、壓力屈服。

另一方面，中國央行採取「貨幣寬鬆」政策，試圖向銀行注入更多現金，主要目的在支撐經濟成長，但是也可能會拉低人民幣匯率。

事實上，去年人民幣一直穩步上揚，因此它還有下跌空間。中國人民銀行可以輕易做出決定，因為即使稍微下跌，人民幣也不會出現什麼嚴重損害。

但是報導認為，今年稍早中國還不用擔心削弱人民幣，然而現在情勢已有所不同。國際金融學會(Institute of International Finance)首席經濟學家布魯克斯(Robin Brooks)警告說，如果華盛頓政府繼續打擊關稅的話，貿易混戰越演越烈，最後終將升級、演變成一場「貨幣大戰」！

(中時電子報)