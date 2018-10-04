拉丁女孩朵拉跨海到中友 上演動物歷險記

中友秋季兒童劇場請來最受歡迎的拉丁女孩-「朵拉」與她的朋友Diego、小猴子夥伴Boots，跨海到中友百貨展開奇妙的叢林歷險。（馮惠宜攝）

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美國幼兒頻道熱播「愛探險的DORA」要走出螢幕跨海來台灣了！中友秋季兒童劇場請來最受歡迎的拉丁女孩-「朵拉」與她的朋友Diego、小猴子夥伴Boots，跨海到中友百貨展開奇妙的叢林歷險。

「愛探險的DORA」是美國的教育電視動畫，目前也在國內幼兒頻道熱播，女主角是七歲的DORA和小猴子Boots，每一集都會探險前往目的地，並要克服路途中的難關，節目內容充滿積極、正面的陽光能量，非常適合學齡前的孩童觀賞，中友兒童劇場本季特別邀請朵拉到中友百貨演出，讓平時只能在螢光幕上觀看的朵拉與她的朋友Diego、小猴子Boots能真實呈現在小朋友面前，看看當森林裡的動物們遇到困難，朵拉將如何展現智慧完成這趟叢林冒險。

「中友兒童劇場-朵拉的動物歷險記」將於26日到28日在C棟13F國際大廳演出5場，10月6日起開始搭配全館滿額贈票，持中友APP行會員條碼累積消費紀錄當日消費累計滿3000元，即可兌換入場證1張，累計滿6000元可兌換2張。唯每ID每日限兌4張，贈完為止。

而除了「朵拉的動物歷險記」劇場之外，主辦單位也邀請大小朋友一起參加「朵拉的花花世界#SHOWDORA」打卡活動以及「叢林裡的色彩派對」圖畫創意比賽，只要到中友百貨館內任一打卡點拍照上傳到個人的Facebook或Instagram並tag #2018朵拉在中友，即可兌換加倍佳草莓棒棒糖1份（限量300份，每ID限兌換1次）。

(中時 )

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