台大學生小農飯盒創業失敗 合作廠嘆：不該信賴年輕人

2018年10月04日 17:21 中時電子報 林郁庭

由一群台灣大學生與小農們合作，發起「小農飯盒」，標榜食材來源透明，菜色健康美味。不過卻在這個月1日在臉書粉專上發出停業訊息，而合作廠商好食機執行長郭曜郎則是在前一在臉書上PO文，「台灣的教育怎麼了」，也宣布未來將終止與小農便當任何形式的食材合作。

郭曜郎表示，他在去年底接觸 台大小農團隊並與之合作，但也最擔心的是學生缺乏穩定性，碰到挫折容易退縮，因此他在合作前就先聲明，希望同學們真心想要好好做一番事業，有問題都可以討論，遇到困難可以想辦法調整。

郭曜郎說他負責供應穩定且品質優良的食材原物料，同時也介紹同學認識北部應該是最有規模的食品加工廠。他也願意陪伴與鼓勵學生團隊，「朋友笑我傻，但我心裡有個藍圖」。

但經過一年後的協助後，郭曜郎實測的經驗是，投資這組台大的學生團隊風險極高。他直言學生們「不靠譜的程度讓我瞠目結舌，到底我們的教育出什麼問題？為什麼國立大學的學生對於『信守承諾』與『堅持』可以這麼忽悠，而且毫無自覺」。這讓郭曜郎感嘆，也許從一開始我就錯了。「我不該信賴年輕人」，可是這又違背我的原則。人生真的很難。

「小農飯盒」粉專上表示，「對不起，我們失敗了，因為種種問題，40萬的資金虧損告罄，而向外尋求幾種繼續營運的合作，最後不幸因為誤解，都以破局告終。」

其中創辦人之一的台大國企系大四學生趙振宏在臉書上表示，「我們只是整個大學裡的一個樣本，不需要拿我們來類推整個台大，甚至是所有的大學生。」他十分感謝過去一年對我們的幫助，不過想澄清：「1我們不曾受過任何資金挹注，小農飯盒資金皆由我們三人自己出資。2我們不曾打算丟下小農飯盒，隔天就從人間蒸發，只是因為資金問題和個人考量，計畫透過轉讓所有權、並逐步訓練接班人，直到其能自主運作」。希望請不用特別記得他們是「台大」創業團隊結束了，他們和一般結束的創業團隊並無不同。

(中時電子報)