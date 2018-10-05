愛犬超療癒 讓狗媽王玲惠下班只想衝回家

2018年10月05日 07:07 中時 陳世宗

小黑狗「小草」是從公園被抱到醫院，完全沒有掙扎，只是緊貼著王玲惠。（陳世宗翻攝）

一回家「小花」、「小草」就衝上來熱情迎接，是王玲惠每天回家最療癒的時刻。談起遇見小花、小草的故事；王玲惠說，以前從來沒有想過自己會養狗，但遇見每位毛小孩真的都是「命中註定」！

「小花」是王玲惠的姊姊去台東度假時撿回家的，姊姊帶著小花來過家中幾次，後來，王玲惠的姊姊懷孕了，她覺得小花聰明可愛，就自告奮勇說要照顧小花。王玲惠為了小花，每天早起帶小花去公園散步，遇見了公園流浪的小黑狗，每次她帶著小花去公園，這隻小黑狗總會跑來跟小花玩，順便向王玲惠討摸。

玲惠說，離開公園時她也不會一直跟，就是乖乖陪他們走到門口後，坐在圍牆目送她們離去。有次，氣象預報說颱風很大，讓王玲惠想起公園的小黑狗，於是她決定，去公園帶小黑狗回家，若抱小黑狗他掙扎的話，就讓他再回到熟悉的公園。

沒想到，這隻小黑狗從公園被抱到醫院，完全沒有掙扎，只是緊貼著王玲惠。這隻小黑狗，成為王玲惠的第二隻狗「小草」。玲惠說，她帶小草去結紮時，發現小草被結紮、卻沒被剪耳，直覺想到他是被遺棄的狗，當場在醫院心疼地哭了出來。

擁有一顆善良心的王玲惠說，小草是隻很忠心又護主的狗，實在很氣她的前主人把牠丟棄，玲惠也告訴自己，一定要好好的保護小草，讓小草成為幸福的「毛小孩」，直到天荒地老！

(中時 )