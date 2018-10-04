SBL》全主場制對戰抽籤 第6循環場地在板橋

闊別1年之後，SBL即將再回板橋體育館進行例行賽。(報系資料照)

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中時電子報
黃及人
達欣將把第6循環例行賽其中2個主場移到台北和平館進行。(中華籃協提供)

SBL委員會4日於福華大飯店再次召開，針對第16季新推行的全主場制，也就是試行職業化的第6循環例行賽，各隊主、客場對戰組合完成抽籤手續，第6循環場地也敲定板橋體育館，只有達欣的2個主場可望移往台北和平館。

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中華籃協秘書長李一中表示，新推出的全主場制明年3月登場，地點選在板橋，各隊已於4日完成抽籤，屆時第6循環的前3周將從周三打到周日，最後1周則從周二打到周日，每天只打1場，幫助即將職業化的SBL測試賽程安排。

至於過往各隊主場周都交給各隊自行找尋行銷公司的作法，在新球季也告取消，4日敲定包含第6循環例行賽在內的第16季所有賽事，都將交給單一行銷單位負責，至於該舉辦招標或如何選出，仍等SBL委員會日後討論後宣布。

目前第16季賽事場地大致定案，例行賽分別在桃園巨蛋、新竹體育館、彰化縣立體育館、板橋體育館與台北市大天母體育館舉行，季後賽則可能前往新莊體育館、彰化體育館與高雄巨蛋進行，詳細賽程預計近期之內就可公告。

不過先前考慮要把11月初熱身賽改為盃賽的議案，在4日SBL委員會並無結論，可能還需一段時間才會決定，無論如何第16季SBL開幕戰確定11月17日在桃園巨蛋進行，新球季將是SBL邁入職業化之前的最後1季。

(中時電子報)

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