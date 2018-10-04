微風廣場周年慶推百元套餐 超市加碼抽九州首航來回機票

2018年10月04日 17:59 中時 郭家崴

微風廣場復興南路入口處也利用狂野森林的概念設計裝飾，讓霸氣的獅子化成俏皮粉色可愛的模樣，用熱烈的狂野幻想帶領消費者進入秋冬。（微風提供）

微風廣場Salvatore Ferragamo獨家MEERA黑色牛皮提包，9萬3900元。（微風提供）

微風廣場Right-on獨家G-STAR RAW指定款外套6折，丹寧夾克原價6500元、特價3900元。（微風提供）

微風廣場MONT BLANC傳承精密時計系列，8萬8200元。（微風提供）

微風廣場Jurlique經典玫瑰護手霜125ml，原價3400元、特價1700元，買一送一。（微風提供）

微風超市高知縣展，馬路村柚子蜂蜜335元。（微風提供）

微風超市北九州市展，小倉屋鰻蒸便當，有380元／480元／580元3種價位。（微風提供）

微風超市北九州市展，螺絲巧克力，有巧克力／白巧克力／草莓3種口味，每款320元。（微風提供）

微風廣場周年慶本月1日起至15日進入第2波，全館持續有滿千送百、滿額禮與滿額抽獎等活動，包括可抽市值458萬元的Maserati汽車，與麗星郵輪雙人遊、美圖M8s美少女戰士限量版手機；另，為回饋微風會員，凡單筆滿1500元可兌換my love微風APP會員購物袋，還可持發票至星巴克參加好友分享日，飲料買一送一。

這次滿千送百涵蓋珠寶、手表（1F&GF指定專櫃）滿3萬送1500；1F國際精品滿萬送千；GF、2F流行名品、服飾、飾品滿5000送500；GF化妝品、鞋區、3F MUJI、5F、6F、7F滿3000送300。

MASERATI驚喜抽、Wild Wild Fantasy雙重加碼抽獎則是活動期間當日消費滿6000元可抽Maserati Levante Forza汽車，並加碼單筆消費滿5000元抽「麗星郵輪寶瓶星號 宮古島雙人遊」，及「美圖M8s美少女戰士限量版手機」。

今年微風廣場的周慶首波從上月中開跑，首日有15位千萬刷手挹注，業績較去年成長5％，可見貴客捧場。第2波延續熱潮，趁10月進入秋冬季，在復興南路及市民大道入口處採用狂野森林的概念裝飾，透過粉紅獅子讓霸氣多了俏皮感，使購物享受增添狂野幻想，恰巧也與各大精品印花、復古等元素設計的鞋包、服飾等秋冬新品相呼應。

首波百元套餐每日開店不到半小時即售罄獲好評，這波持續以美食集客，15日前天天有限量的百元限定套餐；微風超市則再加碼，除全面9折外，也在首波德島和山梨物產展後，祭出高知與九州雙物產展，期間單筆滿500元可抽星悅航空台北-北九州市首航來回機票，一人中獎、兩人同行，全面拉抬買氣。

這次雙展強打高知縣的名產土佐鰹魚等海鮮，與馬路村的柚子汁、柚子果醬，以及台灣首次舉辦的北九州市展，引進多款獨家的燒咖哩、雞肉便當等特色料理，同時也有百年鰻魚名店台灣分店「小倉屋鰻魚店」快閃。

(中時 )