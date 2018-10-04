國道警察執勤風險高 監委籲相關部會積極改善

友善列印
中時

今年4月23日清晨，2名國道警察在取締違規大貨車時，遭後方另一輛大貨車追撞，當場死亡。但這並非個案，10年來已有4名員警在勤務中死亡、43人受傷、167件事故發生，「死亡年發生率」比刑警和其他專業警察還高。監察院今通過監委王幼玲、張武修、高涌誠調查報告，要求交通部、警政署及人事行政總處等相關部會積極檢討改善。

監委發現，警政署及交通部長期未能重視國道公路警察執勤安全，對於強化疲勞駕駛可稽查性、落實違規記點、故障停放路肩時限及放寬逕行舉發等，都未能與時俱進、及時調整。尤其2016年國道延車公里(把所有車輛的行駛里程加總數字)已達33231百萬車公里，但危險性等同酒駕的疲勞駕駛，在2016至2017年取締的件數竟分別只有4、5、6件。

同時，在違規記點部分，現行逕行舉發因不易釐清車輛實際駕駛人身份而無法記點，但在國道上逕行舉發已占總案件的48.6%，未來更擬再放寬，卻無法以違規記點制遏止、剝奪經常違規的危險駕駛慣犯駕駛行為，不僅對國道警察，對民眾行車安全更是一大隱憂。

監委也指出，警政署在預算編列、採購及保養未充分反映國道警察同仁勤務及裝備特殊性，導致未能及時更新輪胎、巡邏車使用年限過高等，徒增執勤風險；警政署也坦承，公警局的車輛保養要求較高，但是預算編列上仍比照國產車。監委認為，交通罰鍰收入有17%納入國道基金，能否做為公警局強化執勤裝備財源，宜由行政院召集交通部、內政部及主計總處積極研議可行性。

監委表示，國道警察「員警執勤身亡平均年發生率」為千分之5.26，比六都警察局高1.74到3.29倍，也高於刑事警察及其他專業警察。國道公路警察執勤風險明顯偏高是事實，其危險加給與所面對風險未盡合理，內政部雖已提報行政院爭取，但迄今已逾半年未有具體進展，內政部警政署及人事行政總處應積極溝通。

另外，國道警察遇重大(惡性)違規車輛，仍有攔查必要，但我國仍未建立民眾遇警方攔檢的停車受檢規範，導致駕駛人不知如何安全應對警方攔停，無法落實將警車停放受檢車輛後方，以警示後方來車，徒增事故風險，相關部會應參酌先進國家措施規劃執行、加強宣導，甚至考量納入駕照考試項目。除了攔查取締外，國道公路警察局與高速公路局也應持續推動科技執法設備建置，盡可能降低國道警察的風險暴露。

(中時 )

屏東》選委會審議 7參選人登記無… 葛特曼無關民進黨!？ 游淑慧點…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。